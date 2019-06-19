Вчені знайшли найважливіший вітамін для літніх людей

Як з’ясувалося, здатність самостійно пересуватися і виконувати побутові справи, пов’язана з вітаміном К1.

Нещодавно, в журналі в журналі Journal of Gerontology: Medical Sciences, були опубліковані результати дослідження, проведеного групою фахівців з харчування і старіння з Університету Тафтса і Шкіл медицини університетів Уейк Форест і штату Північна Кароліна (США).

В ході дослідження були проаналізовані дані більше 1300 чоловіків і жінок у віці 70-79 років. З’ясувалося, що між рівнем вітаміну К1, що циркулює в крові, і здатністю нормально пересуватися існує безпосередній зв’язок. Чим нижче рівень вітаміну в крові, тим важче літній людині переміщатися без сторонньої допомоги.

Так, наприклад, у тих учасників дослідження чий рівень K1 був нижче норми обмеження мобільності були в 1,5 рази вище, ніж у тих, чий рівень вітаміну був нормальним. Причому це співвідношення було однаковим і для чоловіків і для жінок.

Для нормалізації цього показника лікарі рекомендують регулярно вживати продукти з високим вмістом вітаміну K1. Найбільше його міститься в зелених листових овочах – різних видів капусти, шпинаті, латуку. Також вітамін міститься в зеленому чаї, петрушці, бананах, ківі і авокадо.