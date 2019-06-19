Собаки розвинули м’язи навколо очей, щоб маніпулювати господарями

Близько 30 000 років люди приручили перших собак. Сьогодні цих тварин називають кращими друзями людини і, згідно з новим дослідженням, це товариство могло стимулюватися деякими серйозними емоційними маніпуляціями.

У дослідженні, опублікованому 17 червня в журналі «Известия Національної академії наук США», вчені досліджували еволюцію «щенячьих очей» — характерного, підкресленого бровами погляду смутку, що собаки можуть використовувати, щоб уникнути практично будь-яких наслідків своїх витівок. Вираз з’являється завдяки потужній очної м’язі, яка, мабуть, розвивалася спеціально для імітації людських емоцій.

Як проводили дослідження

При огляді собак і вовків вчені помітили, що м’яз «рівномірно присутня» у сучасних собак, але відсутнє у їх диких родичів. За словами авторів, здатність створювати вираз «щенячьих око», яке дуже нагадує збентежений і сумний вигляд людського дитини, може викликати турботливу реакцію» у людей і, отже, стати еволюційною перевагою для собачок.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

«Ми припускаємо, що виразні брови собак — це результат відбору, заснованого на уподобаннях людей, — пишуть дослідники. — Всього за 33 тисячі років одомашнення змінило анатомію м’язів обличчя собак спеціально для спілкування з людьми».

Щоб прийти до цих висновків, автори досліджували очні м’язи у шести мертвих собак і чотирьох мертвих вовків різних порід. Вони виявили, що у п’яти з шести собак були потужні м’язи, здатні інтенсивно піднімати брови. Єдиною породою, яка цього не робила, була сибірська хаскі, яка тісно пов’язана з вовками. Тим часом у диких вовків м’яз або повністю відсутня, або була дуже тонкою і нерозвиненою.

Поведінка тварин

Дослідники пов’язали ці анатомічні дослідження з аналізом поведінки, в ході якого 27 собак і дев’ять диких вовків знімали на камеру разом з незнайомою людиною протягом 2 хвилин. Дослідники підрахували, як часто тварини піднімали брови під час взаємодії, і виявили, що собаки робили «щенячьи очі» приблизно в п’ять разів частіше, ніж вовки. Собаки також піднімали брови значно вище.

За словами вчених, результати показують, що якийсь процес відбору спонукав одомашнених собак розвинути людську анатомію особи всього за кілька десятків тисяч років. Ймовірно, ці анатомічні зміни — результат взаємодії з людьми, які більш схильні віддавати перевагу собакам, здатним виробляти такий вираз мордочки.

Звичайно, це всього лише гіпотеза, і деякі експерти вважають, що невеликий розмір вибірки дослідження нівелює будь-які масштабні висновки про еволюцію собак. Тим не менше, коли ви дивитеся в очі нещасного цуценя протягом декількох секунд, з цими результатами важко посперечатися.

За матеріалами Live Science

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