На Луганщині після відпочинку на пляжі до лікарні потрапили десятки дітей

У місті Рубіжне Луганської області 27 осіб, в тому числі і 22 дітей, потрапили до лікарень після відпочинку на пляжі “Малібу”. Про це повідомили в прес-службі ДСНС.

“Протягом 17-18 червня до лікувальних установ з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 27 осіб (з них 22 дитини), які 15-17 червня відпочивали на пляжі “Малібу” і купалися в озері Пісочне в м. Рубіжне”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомила в Facebook речник ГУ Нацполіціі в Луганській області Тетяна Погукай, госпіталізовані пов’язують захворювання з купанням в озері Пісочне.

“Співробітники слідчо-оперативної групи з’ясовують обставин і причини захворювання”, – додала Погукай.

У ДСНС відзначили, що на пляжі проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.