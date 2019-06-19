Пошуки 11-річної Дарини тривають: дівчинка вела прямий ефір в Інстаграме до зникнення

Масштабна спецоперація з пошуку 11-річний мешканки Іванівського району Дарини Лук’яненко, яка пропала 13 червня, поки не увінчалися успіхом.

Як повідомили волонтери з групи «Кращі люди Одеси», під час пошуків ретельно перевірили всі прилеглі села, зайшли в усі покинуті будинки, опитали можливих свідків – результатів немає.

Є лише невеликі зачіпки.

«Телефон дитини відключився через 9 хвилин після того, як вона вийшла з дому. З’ясувалося, що дівчинка вела прямий ефір в Інстаграме до того, як її хтось покликав…», – розповів нам керівник волонтерської групи Сергій.

Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про дитину, просять негайно повідомити за телефонами: (04854) 2-01-34; 798-02-62 або по спецлінії «102».