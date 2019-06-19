В’ятрович може покинути свою посаду: відео

Діючий голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович може покинути свою посаду вже найближчим часом.

Про це він сказав в ефірі Громадського ТБ.

“Є досить багато інформації про спробу знайти мені заміну на цій посаді. Концепція зараз така, що інститут ліквідувати не будуть, так як це може викликати занадто велике обурення, зате В’ятровича треба прибрати”, – розповів Володимир В’ятрович.

За його словами, звільнення може бути пов’язане з критичною позицією щодо новообраного президента України Володимира Зеленського.

“Я досить жорстко критикую його за різного роду прорахунки, які стосуються гуманітарної політики”, – додав В’ятрович.