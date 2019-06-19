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Бойовики не припиняють обстріли на Донбасі: ЗСУ зазнали серйозних втрат

19.06.2019

За минулу добу і з початку сьогоднішнього дня на Донбасі проросійські бойовики 14 разів обстріляли позиції ЗСУ, в тому числі і з забороненого “Мінськом” озброєння. ЗСУ зазнали серйозних втрат, повідомили в прес-центрі ООС.

“18 червня озброєні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” ворог вів вогонь в районі Авдіївки з мінометів калібру 82 мм. На околиці Красногорівки бойовики вдарили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а Верхньоторецьке потрапило під удар зі стрілецької зброї. Поблизу Пісків російські найманці стріляли з мінометів калібру 120 мм. Водне ж потрапило під вогонь зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” бойовики вдарили з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів в районі Луганського. Новолуганське двічі потрапило під вогонь з автоматичних гранатометів. Поблизу Травневого російські найманці стріляли з автоматичних гранатометів. А Троїцьке двічі потрапило під вогонь з мінометів калібру 82 і 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

“За минулу добу троє українських захисників отримали поранення, ще двоє людей – бойові травми. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, який не суперечить Мінським домовленостям. Втрати противника уточнюються”, – розповіли в ООС.

З початку поточної доби бойовики не припиняють обстріли – вогонь по позиціях ЗСУ відкривався тричі. Всі удари ворог завдав в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Зокрема, поблизу Новотроїцького російські найманці стріляли з гранатометів різних систем, а в районі Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Мар’їнка потрапила під вогонь зі стрілецької зброї.

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“За поточну добу один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення. Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню”, – розповіли в ООС.

 

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