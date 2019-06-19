Бойовики не припиняють обстріли на Донбасі: ЗСУ зазнали серйозних втрат

За минулу добу і з початку сьогоднішнього дня на Донбасі проросійські бойовики 14 разів обстріляли позиції ЗСУ, в тому числі і з забороненого “Мінськом” озброєння. ЗСУ зазнали серйозних втрат, повідомили в прес-центрі ООС.

“18 червня озброєні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” ворог вів вогонь в районі Авдіївки з мінометів калібру 82 мм. На околиці Красногорівки бойовики вдарили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а Верхньоторецьке потрапило під удар зі стрілецької зброї. Поблизу Пісків російські найманці стріляли з мінометів калібру 120 мм. Водне ж потрапило під вогонь зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” бойовики вдарили з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів в районі Луганського. Новолуганське двічі потрапило під вогонь з автоматичних гранатометів. Поблизу Травневого російські найманці стріляли з автоматичних гранатометів. А Троїцьке двічі потрапило під вогонь з мінометів калібру 82 і 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

“За минулу добу троє українських захисників отримали поранення, ще двоє людей – бойові травми. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, який не суперечить Мінським домовленостям. Втрати противника уточнюються”, – розповіли в ООС.

З початку поточної доби бойовики не припиняють обстріли – вогонь по позиціях ЗСУ відкривався тричі. Всі удари ворог завдав в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Зокрема, поблизу Новотроїцького російські найманці стріляли з гранатометів різних систем, а в районі Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Мар’їнка потрапила під вогонь зі стрілецької зброї.

“За поточну добу один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення. Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню”, – розповіли в ООС.