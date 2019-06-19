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Українського президента запросили на Марш рівності

19.06.2019

В Адміністрації президента запрошення поки не коментують

Президента України Володимира Зеленського запросили приєднатися до Маршу рівності, який пройде в Києві 23 червня.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Фокус

“Володимира Зеленського запрошують стати першим президентом України, який вийде на Марш рівності і підтримає права людини. Ми поділяємо позицію президента України, що людина є найвищою цінністю, і держава повинна працювати для людини. Ми були б раді бачити пана президента серед небайдужих до прав людини українців, адже саме він є гарантом дотримання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина “, – сказали організатори.

В Адміністрації президента запрошення поки не коментують.

 

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