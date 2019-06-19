Медики розповіли про негативний вплив трав’яних чаїв

Медики попередили про негативний вплив трав’яних чаїв на здоров’я. За їх словами, очікування від цих засобів невиправдано високі.

Часто люди намагаються лікуватися настоями трав’яних чаїв, вважаючи їх ефективним засобом від багатьох захворювань, в тому числі онкологічних.

Медики сумніваються в цьому і помічають, багато трави хоч і мають корисні властивості, все ж не здатні повноцінно впливати на імунну систему на відміну від фармацевтичної продукції.

Наявні в рослинах корисні сполуки вже давно виведені і продаються в аптеках, будучи очищеними від сторонніх домішок. Крім того, багато людей не знають, як правильно вживати такі напої, бажаючи відмовитися від кави, і стикаються з побічними діями.

Нерідко звіробій підвищує кров’яний тиск, а крім того, він здатний знизити дію протизаплідних засобів. Люди ж, які мають алергію на цвітіння, повинні утриматися від заварювання липи, а брусниця і мучниця через місяць вживання можуть нашкодити.

Крім цього, є й інші причини не довіряти травам. Деякі виробники не дотримуються технологію вирощування та догляду за рослинами і допускають появу цвілевих грибів.

Нерідко фахівці фіксують і перевищення норми мікробів, іноді в 100 разів порушують встановлений норматив. У першому випадку позбутися від шкідливого впливу можна, якщо правильно заварити відвар, але впоратися з мікроорганізмами не дозволяє навіть кип’ячена вода.