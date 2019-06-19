Голландські журналісти назвали імена російських військових,причетних до краху MH17

Голландські журналісти назвали імена російських військових, ймовірно причетних до краху Боїнга над Донбасом у 2014-му

Їх сюжет вийшов за день до прес-конференції Міжнародної слідчої групи.

«Похмурий» і «Гроза» — це позивні ветерана ГРУ Сергія Дубинського та підполковника запасу російських ВДВ Олега Пулатова. Вони «грали важливу роль у транспортуванні зенітної установки «Бук», з якої був збитий Боїнг, що виконував рейс MH17. Дубинський був організатором бойового застосування комплексу, а Пулатов міг перебувати поруч із «Буком» в момент пуску. Про це йдеться в сюжеті програми новин, що виходить в ефірі нідерландської каналу NOS. Там також згадується Сергій Мучкаев, командир дислокованої в Курську 53-ї бригади ППО російської армії. Саме до неї, згідно з висновками Міжнародної слідчої групи, мала приналежність установка «Бук». Між тим, завтра Спільна слідча група проведе прес-конференцію, розповість журналістам про прогрес, досягнутий у кримінальному розслідуванні трагедії. Очікується, що вперше будуть названі імена осіб, відповідальних за аварію малазійського Боїнга.

Раніше розслідувальна група Bellingcat, яка з’ясовувала причини загибелі лайнера, повідомила про плани сьогодні опублікувати нові дані по катастрофі.