«В поліції я попросив води, мені сказали — пий з вбиральні»

Петербурзький школяр голодує, вимагаючи заборонити «Юнармию». Інтерв’ю

Вже третій день в Санкт-Петербурзі голодує 16-річний учень 622-й гімназії Леонід Шайдуров. 17 червня Леонід стояв біля будівлі комітету з освіти Санкт-Петербурга в одиночному пікеті з плакатом «Голодування», поки його не забрала поліція. «Чому конкретно голодування? — написав у соцмережах Леонід. — Тому що реакція на різного роду звернення, буквально з криками про те, що нинішня система освіти є від і до антисоціальної, хижої, просто ігнорувалися! У нас є цілком об’єктивні і здійснимі вимоги:

1. Заборона на вплив „Юнармии“ і подібних організацій в школах! Школа для освіти, а не для пропаганди.

2. Безкоштовне харчування в безкоштовну освіту!

3. Заборонити політичні переслідування і тиск проти учнів з політичного порядку».

«Юнармия». Довідка

«Юнармия» — всеросійський дитячо-юнацьку військово-патріотичний громадський рух, створене в 2016 році. Співзасновники: ДОСААФ РФ, Ветеранська громадська організація Збройних сил Росії, ЦСКА в особі його заступник керівника — гімнастки Світлани Хоркіної, космонавта Валентини Терешкової і десантника Валерія Востротина.

Серед цілей «Юнармии» — всебічний розвиток та удосконалення особистості дітей і підлітків, задоволення їх індивідуальних потреб в інтелектуальному, моральному та фізичному вдосконаленні; підвищення в суспільстві авторитету і престижу військової служби; збереження і примноження патріотичних традицій; формування у молоді готовності та практичної здатності до виконання громадянського обов’язку і конституційних обов’язків по захисту Батьківщини.

Механізм досягнення цілей: виховання у молоді високої цивільно-соціальної активності, патріотизму, відданості ідеям інтернаціоналізму, протидії ідеології екстремізму; розвиток у молодіжному середовищі відповідальності, принципів колективізму, системи моральних установок особистості на основі властивої російському суспільстві системи цінностей; формування позитивної мотивації у молодих людей до проходження військової служби та підготовки юнаків до служби в Збройних Силах Російської Федерації і т. д.

Учасниками руху можуть бути діти (фізичні особи), які досягли 8 років, і юридичні особи — громадські об’єднання, які висловили підтримку цілям руху. Регіональні штаби «Юнармии» відкриті у всіх 85 суб’єктах РФ.

Рух створено з метою вдосконалення державної політики у сфері виховання підростаючого покоління. Рух покликаний об’єднати всі організації, органи, які займаються допризовною підготовкою громадян.

Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що рух не ставить своєю метою мілітаризувати молодь, однак має протидіяти тому, що «роблять в окремих суб’єктах з молодими людьми», і того, що «показують на екранах телевізорів».

Членам «Юнармии» додають до 20 балів до ЄДІ при вступі у вузи.

Профспілка школярів

В кінці минулого року разом зі своїми однодумцями створив Леонід профспілка «Учень». За словами школяра, він надихнувся ідеєю створення організації, подивившись на студентські об’єднання в США. Якщо спочатку в профспілка «Учень» входили не більше 40 чоловік і виключно з його гімназії, то зараз членами профспілки стали сотні школярів з Санкт-Петербурга, Москви, Нижнього Новгорода, Великого Новгорода і Красноярська.

З самого початку профспілка чітко поділив свої вимоги на «мінімум» і «максимум». «Мінімум» стосувався виключно гімназії, де вчиться Леонід Шайдуров. А «максимум» був націлений на міжрегіональний рівень (і він вже успішно реалізовується). У «мінімумі» школярі вимагали від адміністрації установи не призначати більше трьох контрольних у день і не більше двох повторюваних поспіль уроків, а також менше контролювати зовнішній вигляд учнів: не забороняти носити сережки і фарбувати волосся.

За словами Леоніда, спочатку профспілка хотів домогтися своїх вимог «гуманистским» шляхом, не вдаючись до радикальних методів, але директор гімназії Наталія Алексахина розцінила ініціативу школярів як акцію протесту. Під час уроків вона викликала до себе в кабінет Шайдурова і всю адміністрацію школи. «Вона сказала, — згадує Леонід, — „Шайдуров, ти загрався, не треба тут з себе лідера будувати“. Я намагався пояснити, що справа не в лідерстві, а в бажанні покращити навчальний процес. А далі вона почала мене ображати, кричати, що напише на мене заяву в прокуратуру, в психлікарню здасть і я буду працювати двірником. А іншим учням рекомендували зі мною не спілкуватися».

Леонід вважає, що директор розраховувала погрозами «залякати і принизити», щоб він «забився в кут». Крім того, директор стала чинити тиск і на батьків Леоніда. А зробити це було простіше простого: мама хлопчика працює в тій же гімназії викладачем. Директор гімназії сказала їй, що її син «йде не тим курсом» і зажадала забрати документи юнаки з гімназії. Шайдуров цього робити не став і успішно закінчив 10-й клас. Але і вимоги профспілки з програми «мінімум» адміністрація школи не виконала.

«Мене поволокли по асфальті до автозаку»

— Так чому ви оголосили голодування? — запитую я Леоніда Шайдурова.

— Тому що настала точка кипіння: нас ігнорують, як і найпростіші вимоги у вигляді відмови пропаганди в школах і мілітаризації молоді.

— Як у вашій гімназії проходить набір в «Юнармию»?

— Це насильницька пропаганда по лінії відомої партії влади — «Єдиної Росії». Наприклад, влаштовують лекції. А це пряма осмислена пропаганда мілітаризації. «Юнармия» існує в багатьох містах, і тому ми об’єднуємося проти цього суб’єкта пропаганди.

— Ви говорили директор гімназії, педагогічному колективу, що ви не хочете, щоб у вашій гімназії йшла пропаганда мілітаризму?

— Та хто нас буде слухати, якщо їм за це надбавку до зарплати платять? Звичайно, вони будуть виступати за «Юнармию». Якщо не будуть пропагувати, вони будуть втрачати приблизно 20% своєї зарплати. За різного роду сторонні заходи педагоги і адміністрація отримують додаткову зарплату.

— І багато у вас хлопців з гімназії вступили в «Юнармию»?

— У нашій школі є учасники «Юнармии», але їх мало, так як ми відгороджуємося від пропаганди. Але все одно у нас буває таке, що забирають з уроків на заходи «Юнармии». Це проблема не тільки в нашій школі, а по всій Росії. Тому від організації, яка веде пропаганду насильницького характеру, потрібно позбутися. «Юнармия» веде пряму лінію від партії влади, тобто «Єдиної Росії». Тобто «Юнармия» — це якийсь початок. Початок, який заперечує і критичне та аналітичне погляд.

— Ще одне з ваших вимог — це заборону політичних переслідувань та тиск на учнів у політичному порядку.

— Це тема, яка стосується здебільшого всіх шкіл Росії. Припустимо, дуже показово, коли я разом з товаришами створив профспілка «Учень», то паралельним чином в Хабаровську була така ситуація: дівчина зайшла в клас зі значком Навального, а після цього розгорівся величезний скандал аж до виключення цієї дівчини зі школи. Але учень може нести будь-яку вільну думку, будь-яку політичну порядку без репресій з боку адміністрації і з боку вчителів у вигляді заниження оцінок, виклику батьків і відрахування.

— І третє ваша вимога — це безкоштовне харчування в безкоштовну освіту. А скільки зараз потрібно платити в місяць за харчування в школі?

— Ну, не на місяць, а одноразово. Щоб хоча б поїсти без компоту і без чаю — мінімум 250 рублів, тобто це котлета і пюре.

— Так, це дуже дорого.

— Але в ліцеях ще дорожче, там набагато більше платять. Багато хто вже приносять їжу з дому. Так, ось таке у нас безкоштовна освіта! У в’язниці безкоштовно годують, а школярі повинні з дому приносити собі їжу.

— Скільки часу ви простояли на пікеті, поки вас не забрала поліція?

— Приблизно годину. За цей час я набрав безліч контактів небайдужих людей та поспілкувався з невідомим чиновником освіти комітету (головою комітету Жанною Воробйової — прим. авт.), який вислухав мої вимоги, швидко пройшов у приміщення і через 15 хвилин приїхала поліція. Поліція безцеремонно сказала, що я затриманий, і поволокла мене за ноги по асфальту до автозаку. Тепер я ледве ходжу, у мене травмована нога. У відділенні поліції я пробув чотири години, чекав батьків.

Мене затримали абсолютно незаконно, так як на пікеті я нічого не порушив. Робимо висновки, товариші! Нічого не порушивши, отримав попередження і катання по асфальту. На пікеті може стояти осіб старше 16 років, якщо він є учасником а не організатором, але при цьому в протоколі написали, що я неправильно проводив пікетування, хоча такого не було. Це дуже показово в нашому безправне світі. Але що мене більше занурився в розуміння основної проблеми поліцейської держави, так це тиск з боку співробітників, розмови про моє майбутнє і т. п.

Коли я у відділенні поліції попросив склянку води, то поліцейський, який мене затримував, сказав мені: «Пий з вбиральні». Я буквальним чином вник в логіку поліцейської держави, коли я просто попросив склянку води, а мені ось так відповіли.

— У підсумку вам води так і не дали за чотири години?

— Ні, без води я був, виходить, п’ять годин, поки потім ще годину до будинку добрався.

— А відчуваєте себе як?

— Невеликий голод присутній. Але я від роботи не відгороджуюсь і практичну порядку зберігаю.

— Ви продовжуєте голодування?

— Так, я тримаю голодування вже третій день. П’ю тільки воду. Тому що мені треба зараз ще працювати (на даний момент я працюю оператором в «Ростелекоме»), займатися організаційними питаннями, тому мені потрібно хоча б пити воду.

— А чого ви домагаєтеся своїм голодуванням, ось цих трьох вимог, які ви вказали?

— Насправді голодування відміниться відразу ж, коли буде зрозумілу відповідь від будь-якого чиновника, пов’язаного з комітетом освіти, або офіційну відповідь від комітету освіти. Тобто коли мені скажуть, чому заявлені мною три вимоги неможливо виконати, або, що вони виконуються. У наступний понеділок такі пікети пройдуть в декількох містах Росії: у Москві, в Кірові, в Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді і ще в декількох містах.

— Як ваші батьки ставляться до того, що ви на голодування?

— У батьків настав певний процес смирення, тобто вони зараз нейтрально ставляться. У первісному вигляді був антагонізм.

— Як школа зреагувала на вашу голодівку, на пікет?

— З адміністрації гімназії зателефонували матері. Адже я раніше школяр — перейшов в 11-й клас.