Міносвіти планує зібрати повні досьє на вчителів, школярів і батьків

Дані про правопорушення, водійських правах і соцмережах

Міністерство освіти і Міністерство цифрового розвитку РФ підготували проект наказу, що затверджує створення федеральної платформи цифрового освітнього середовища (ЦОС). Як пише «Коммерсантъ», крім опису цілей і принципів функціонування платформи проект містить «зразкову рольову модель даних» — анкети для учня, вчителя і батьків.

Крім персональних даних «учень», «учитель» і «батько» повинні будуть вказати в анкеті посилання на свої акаунти в соціальних мережах. В анкеті «Навчається», крім даних про успішність, потрібно буде вказати своїх репетиторів, перерахувати однокласників і заповнити графу «Правопорушення, облік». Цифровий профіль вчителя буде містити інформацію про його кваліфікації, наукових досягненнях і навантаженні. Для профілів «Вчитель» і «Батько» також передбачені поля «Водійське посвідчення» і «закордонний Паспорт».

На прохання авторів публікації пояснити, з якою метою потрібно надавати таку інформацію, в Міністерстві освіти відповіли, що «така консолідація даних дозволить істотно спростити отримання державних і муніципальних послуг у сфері освіти, в тому числі в електронному вигляді».

При цьому у відомстві підкреслили, що збір і обробка даних буде здійснюватися на добровільній основі за згодою учасників освітнього процесу «в рамках чинного законодавства РФ про персональних даних».

Опитаних газетою експертів не ясно, як зібрані дані будуть охоронятися. Виконавчий директор НП «Сприяння розвитку корпоративного законодавства» Олена Авакян вказує, що школа не є установою, яка має право збирати інформацію про соціальні мережі, накопичувати її без згоди. При цьому згода можуть дати законні представники дитини: «Якщо батьки погоджуються, то, звичайно, школа може збирати цю інформацію. Інша справа, наскільки це згода добровільна. Якщо батьків змушують під загрозою проблем для дитини, то, безумовно, це дія незаконне. Я особисто, як батько, категорично проти будь-якого збору та зберігання таких даних. Це замах на персональний простір учня», — говорить Олена Авакян. За словами юриста Романа Янковського, якщо школа збирає таку інформацію, то вона може її зберігати тільки за умови дотримання законодавства про персональних даних, пояснювати, навіщо вона її збирає, і не зберігати її невиправдано довго.