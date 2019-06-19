Знамениті олені японського парку Нара померли через пластику

Нара називають містом оленів. Тут розташований громадський парк, по якому вільно гуляють тварини. Пакр Nara охоплює 5000 кв. метрів і є домом для 1200 плямистих оленів. Хоча тварини звикли до людей, олені, як і раніше, залишаються дикими, їх не розводять. «Олені Nara» були визнані об’єктом природної спадщини національного значення, та в минулому році подивитися них приїхали більше 2 мільйонів чоловік.
Тепер же олені вмирають з-за туристів. Шість тварин загинули через проковтування пластмаси, яку туристи залишали в парку Нара з березня. Розтин показав, що у одного з оленів було 4,3 кг пластику в шлунку.
Ще 29 оленів померли внаслідок дорожньо-транспортних пригод в 2018 році, оскільки тварини часто переходять по жвавій дорозі, щоб дістатися до відвідувачів з кормом.
Експрес-інформація по країні
Японія – острівна держава в Східній Азії.
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Столиця – Токіо
Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,
Кавасакі, Сайтама
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)
Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)
Офіційна мова – японська
Релігія – синтоїзм, буддизм
ІЛР – 0,891 (20-я в світі)
ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)
Валюта – японська йена
Проблема пластику в парку Нара
Олені навчилися кланятися в обмін на їжу, що найбільш приваблює і веселить туристів. У кіосках, які продають закуски сэнбэй (японські рисові крекери) для годівлі тварин, використовується екологічно чиста упаковка, розроблена Асоціацією добробуту оленів Nara.
Тим не менш, багато туристи приносять свої пластикові відходи і викидають їх не так акуратно, як слід. У парку Нара були виявлені пластикові пакети, консервні банки, склянки й пляшки.
Джастін Френсіс, генеральний директор Responsible Travel, сказав: «Олені Nara стали останніми жертвами надмірного туризму, від зіткнень з машинами до проблеми пластичного забруднення — їх захищений статус знаходиться під питанням у зв’язку з безвідповідальним туризмом».
Японія займає друге місце після США за кількістю пластикових відходів на душу населення, і проблема надмірного забруднення пластмасами в країні виходить за межі парку Нара.
Як потрібно вести себе в парку
Як правило, заохочувати оленів покладатися на людину в їжі не рекомендується, але в таких місцях, як Нара, де це дозволено, тваринам можна давати тільки натуральні продукти харчування, схвалені місцевими властями. Слід також уникати оброблених продуктів і пластикової упаковки.
Якщо не можете виконати вимоги, краще просто спостерігати за оленями на відстані. Працівники парку закликають всіх утилізувати свої відходи відповідально і таким чином, щоб вони не представляли небезпеки для дикої природи.
За матеріалами Independent
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