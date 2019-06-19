Повінь – зміна системи

Menu
Close

Знамениті олені японського парку Нара померли через пластику

19.06.2019

Нара називають містом оленів. Тут розташований громадський парк, по якому вільно гуляють тварини. Пакр Nara охоплює 5000 кв. метрів і є домом для 1200 плямистих оленів. Хоча тварини звикли до людей, олені, як і раніше, залишаються дикими, їх не розводять. «Олені Nara» були визнані об’єктом природної спадщини національного значення, та в минулому році подивитися них приїхали більше 2 мільйонів чоловік.

Тепер же олені вмирають з-за туристів. Шість тварин загинули через проковтування пластмаси, яку туристи залишали в парку Нара з березня. Розтин показав, що у одного з оленів було 4,3 кг пластику в шлунку.

Ще 29 оленів померли внаслідок дорожньо-транспортних пригод в 2018 році, оскільки тварини часто переходять по жвавій дорозі, щоб дістатися до відвідувачів з кормом.

Експрес-інформація по країні

Японія – острівна держава в Східній Азії.

 

Прапор

Герб

 

Столиця – Токіо

Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,

Кавасакі, Сайтама

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)

Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)

Офіційна мова – японська

Релігія – синтоїзм, буддизм

ІЛР – 0,891 (20-я в світі)

ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)

Валюта – японська йена

Проблема пластику в парку Нара

Олені навчилися кланятися в обмін на їжу, що найбільш приваблює і веселить туристів. У кіосках, які продають закуски сэнбэй (японські рисові крекери) для годівлі тварин, використовується екологічно чиста упаковка, розроблена Асоціацією добробуту оленів Nara.

Тим не менш, багато туристи приносять свої пластикові відходи і викидають їх не так акуратно, як слід. У парку Нара були виявлені пластикові пакети, консервні банки, склянки й пляшки.

Читайте також:   Не витримав атаки: скандальний екс-заступник міністра оборони відмовився від місця в «Слуги народу»

Фото: Shutterstock

Джастін Френсіс, генеральний директор Responsible Travel, сказав: «Олені Nara стали останніми жертвами надмірного туризму, від зіткнень з машинами до проблеми пластичного забруднення — їх захищений статус знаходиться під питанням у зв’язку з безвідповідальним туризмом».

Японія займає друге місце після США за кількістю пластикових відходів на душу населення, і проблема надмірного забруднення пластмасами в країні виходить за межі парку Нара.

Як потрібно вести себе в парку

Як правило, заохочувати оленів покладатися на людину в їжі не рекомендується, але в таких місцях, як Нара, де це дозволено, тваринам можна давати тільки натуральні продукти харчування, схвалені місцевими властями. Слід також уникати оброблених продуктів і пластикової упаковки.

Якщо не можете виконати вимоги, краще просто спостерігати за оленями на відстані. Працівники парку закликають всіх утилізувати свої відходи відповідально і таким чином, щоб вони не представляли небезпеки для дикої природи.

За матеріалами Independent

Читайте також:

У світі не залишилося морських екосистем, не забруднених пластиком

Отрута для птахів: личинки комах живляться микропластиком

Білі ведмежата на Шпіцбергені грають пластиком (фото)

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *