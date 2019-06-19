Знамениті олені японського парку Нара померли через пластику

Нара називають містом оленів. Тут розташований громадський парк, по якому вільно гуляють тварини. Пакр Nara охоплює 5000 кв. метрів і є домом для 1200 плямистих оленів. Хоча тварини звикли до людей, олені, як і раніше, залишаються дикими, їх не розводять. «Олені Nara» були визнані об’єктом природної спадщини національного значення, та в минулому році подивитися них приїхали більше 2 мільйонів чоловік.

Тепер же олені вмирають з-за туристів. Шість тварин загинули через проковтування пластмаси, яку туристи залишали в парку Нара з березня. Розтин показав, що у одного з оленів було 4,3 кг пластику в шлунку.

Ще 29 оленів померли внаслідок дорожньо-транспортних пригод в 2018 році, оскільки тварини часто переходять по жвавій дорозі, щоб дістатися до відвідувачів з кормом.

Експрес-інформація по країні

Японія – острівна держава в Східній Азії.

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Столиця – Токіо

Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,

Кавасакі, Сайтама

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)

Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)

Офіційна мова – японська

Релігія – синтоїзм, буддизм

ІЛР – 0,891 (20-я в світі)

ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)

Валюта – японська йена

Проблема пластику в парку Нара

Олені навчилися кланятися в обмін на їжу, що найбільш приваблює і веселить туристів. У кіосках, які продають закуски сэнбэй (японські рисові крекери) для годівлі тварин, використовується екологічно чиста упаковка, розроблена Асоціацією добробуту оленів Nara.

Тим не менш, багато туристи приносять свої пластикові відходи і викидають їх не так акуратно, як слід. У парку Нара були виявлені пластикові пакети, консервні банки, склянки й пляшки.

Джастін Френсіс, генеральний директор Responsible Travel, сказав: «Олені Nara стали останніми жертвами надмірного туризму, від зіткнень з машинами до проблеми пластичного забруднення — їх захищений статус знаходиться під питанням у зв’язку з безвідповідальним туризмом».

Японія займає друге місце після США за кількістю пластикових відходів на душу населення, і проблема надмірного забруднення пластмасами в країні виходить за межі парку Нара.

Як потрібно вести себе в парку

Як правило, заохочувати оленів покладатися на людину в їжі не рекомендується, але в таких місцях, як Нара, де це дозволено, тваринам можна давати тільки натуральні продукти харчування, схвалені місцевими властями. Слід також уникати оброблених продуктів і пластикової упаковки.

Якщо не можете виконати вимоги, краще просто спостерігати за оленями на відстані. Працівники парку закликають всіх утилізувати свої відходи відповідально і таким чином, щоб вони не представляли небезпеки для дикої природи.

За матеріалами Independent

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