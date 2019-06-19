«Чоловік з ножем кинувся на Аню і Христину з криками „Хочу вбивати волонтерів“»

Кандидат у депутати Мосміськдуми Марія Кисельова заявила про напад на своїх помічниць

Олімпійська чемпіонка Марія Кисельова, яка нині балотується у Мосміськдуму, заявила про напад на своїх помічниць в районі Крилатське. «Розлючений чоловік з ножем кинувся на Аню і Христину з криками „Хочу вбивати волонтерів“. Дівчатка, до щастю, ухилився, тоді чоловік пошматував куб, газети, флаєри! Страшно уявити, чим це могло закінчитися», — написала Кисельова на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, поліція затримала чоловіка по гарячих слідах, його направили на медичне обстеження. «Я звернуся із заявою про проведення дослідчої перевірки на предмет встановлення в діях цієї особи ознак складу кримінального діяння. Він повинен бути притягнутий до відповідальності», — написала Кисельова.

Вибори в Мосміськдуму сьомого скликання пройдуть в єдиний день голосування, 8 вересня. Всі 45 депутатів будуть обрані по одномандатних округах. Серед тих, хто виявив взяти участь у виборах, юрист Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь, екс-помічниця головного редактора «Еха Москви» Леся Рябцева, актор Андрій Соколов, колишній футболіст збірної Росії Дмитро Буликін, член політкомітету партії «Яблуко» Сергій Мітрохін.