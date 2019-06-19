У Миколаєві швидка збила школярку і зникла

У вівторок, 18 червня, на перетині Херсонського шосе і вул. Свиридова у Миколаєві автомобіль приватної швидкої допомоги збив школярку на пішохідному переході й поїхав.

Поліцейським вдалося наздогнати порушника. Швидка виїжджала з вул. Свиридова на Херсонське шосе, направо, у напрямку вулиці Космонавтів. У цей момент Херсонське шосе по пішохідному переходу переходила мама з двома дітьми. Автомобіль швидкої збив старшу дівчинку. Після наїзду водій не зупинився і поїхав далі. Завдяки щасливому випадку повз проїжджав автомобіль роти спецпідрозділу поліції”, – розповів очевидець. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що на місце аварії викликали швидку, яка відвезла потерпілу в обласну дитячу лікарню.