В Одесі зникла ще одна дівчинка: фото й прикмети дитини

В Одесі ввечері вівторка, 18 червня, зникла 13-річна Вікторія Городецька.

Як інформує прес-служба обласної поліції, дівчинка самовільно покинула територію дитячого центру й не повернулася.

“Київським відділом поліції в місті Одеса розшукується вихованка дитячого центру Городоцька Вікторія, 2006 р. н.”, – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Поліцейські назвали прикмети зниклої. На вигляд Вікторії 12-14 років, зріст 152-155 сантиметрів, вона худорлявої статури. У дитини овальне обличчя, світло-русяве волосся та сірі очі.

Востаннє, коли її бачили, дівчинка була одягнена в кофту жовтого кольору, світлі шорти та мала з собою маленький рюкзак.

Правоохоронці закликають усіх, хто знає що-небудь про місцеперебування дитини, повідомити про це за телефоном “102” або за номерами (048) 766 90 34, (048) 766 89 98.