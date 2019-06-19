Інтерв’ю з кандидатом в депутати – Артем Дубров

Артем Дубров – голова партії “Народна правда”, кандидат в народні депутати України по 211 мажоритарному виборчому округу в місті Києві (Голосіївський район)

Артеме, чому Ви вирішили балотуватися до верховної Ради?

Я багато спілкуюсь із людьми. У кожного свої проблеми, «свої комікси», як то кажуть. Але багато з них співпадають із проблемами моїх родичів у тому числі.

З кожним роком людям стає все важче жити, ціни ростуть з геометричною прогресією. Набридло дивитись на те, що люди збідніли та шукають прострочену продукцію в магазинах, набридло, що пенсіонери продають аби-що для того, щоб прожити ще один день та щось з’їсти цього дня. Тарифи зросли так, що моїм бабусі й дідусю не вистачає пенсії на покриття комунальних платіжок. Навіть велика кількість працюючих людей не може собі дозволити повністю погашати комуналку.

Чим раніше займалися? Хто Ви за освітою? Де працювали?

Маю вищу освіту за спеціальностями «міжнародна економіка» та «оподаткування». Навчався у Національному університеті державної податкової (тепер вже фіскальної) служби України в Ірпені. Громадською роботою почав займатися ще зі студентських років із одногрупниками під патронатом Петра Мельника. Потім у Голосіївському районі разом із УДАРом та РПЛ, шукав однодумців. З кінця другого курсу університету почав працювати у МакДоналдз, півдня на парах, півдня на роботі. Потім перейшов до фінансової компанії Кредіт Експрес та у 2015 році став помічником за відкритим конкурсом.

Ви йдете від маловідомої партії…

Я не маю на меті пропіарити якусь партію. Не маю 5 мільйонів гривень на заставу для того, щоб партія йшла на вибори зі списком. Моя мета піти самостійно від рідного мені Голосієва для того, щоб відстоювати інтереси мешканців свого району у Верховній Раді.

Чому балотуєтеся від Голосієво?

Голосіївський район Києва – це мій рідний район. Я киянин та голосіївець до кісток мозку. Я дуже обожнюю свій район, тому хочу його підтримувати та змінювати на краще, аби кількість жителів району збільшувалась та усім було комфортно жити.

Як Ви думаєте, депутат-мажоритарщик у своїй діяльності обмежений виключно своїм округом, чи це представник усього народу?

Я вважаю, що народний депутат на те й «народний», що він не має рамок для своєї діяльності. Дуже добре, якщо він балотується від того району, де він проживає, адже він у темі проблем свого округу. Але народний депутат має підтримувати кожного українця в незалежності від його місця проживання.

Які основні ідеї Ви прагнете втілити у життя в парламенті?

Я маю програму районного та всеукраїнського розвитку. Якщо коротко – це зміна принципу нарахування пенсій із збільшенням коефіцієнтів; державне медичне страхування; збереження зелених зон та парків; збільшення кількості дитячих садків та шкіл, спортивних майданчиків; діджиталізація економіки країни; впровадження єдиного державного документообігу; електронне голосування на базі технології розподіленого реєстру Блокчейн; податкові пільги для малого і середнього бізнесу; зняття недоторканості; зменшення кількості депутатів; вибори за відкритими списками.

Хто фінансує Вашу передвиборчу кампанію?

Мою кампанію ніхто не фінансує. Завдаток за реєстрацію кандидата я оплачував із власної кишені. Це велика сума для мене, я її збирав деякий час. Сьогодні вже не маю коштів на агітаційну продукцію, але це не заважає мені її проводити. Я маю намір ходити від будинку до будинку виборців для донесення своєї програми змін та вирішення усіх проблем, що у моїх силах.

Хто Ваша команда на час виборчої кампанії?

Маю дуже чудову команду підтримки – це моя родина, друзі та товариші. Ми разом розробляємо програму агітації, усі допомагають по своїх можливостях. Разом будемо агітувати від будинку до будинку Голосієва.

Ви згадали родину, у Вас є діти?

Я одружений, але дітей маємо поки у планах. Адже дуже хочеться дати їм найкраще, щоб мали гарний дитячий садок, школу поряд із будинком та дитячий майданчик для розвитку та спілкування.

Я маю трьох хрещеників.

Отже маєте трьох кумів?

Ні, маю одного кума та куму, просто вони мають трьох діточок.

Вас пов’язують з Радикальною Партією Ляшка. Ви їх людина?

Я був членом Радикальної партії. Починав із ними відстоювати права людей з 2013 року. На той час у нас були спільні цілі. Але я написав заяву на вихід із партії та очолив партію «Народна Правда», адже маю намір розвиватися та бачу свій шлях у такому векторі.

У Вас є родичі або покровителі в політиці?

Я не маю у політиці ані родичів, ані покровителів. У 2015 році я пройшов по відкритому конкурсу на посаду помічника до народного депутата Сергія Рибалка. Він за ці роки став для мене дуже гарним прикладом того, як треба боротися за усе задумане в житті. Це людина із невичерпним запасом енергії та ідей. Він є справжнім керівником та державником.

Щоб Ваші потенційні виборці краще розуміли Ваш світогляд, скажіть: чий Крим?

Крим – це Україна. Я вважаю, що АР Крим та Донбас – це українські території. Там є багато українців, що за якихось обставин не можуть виїхати на неокуповану материкову частину України, але й навіщо? Влада кожного дня говорить про те, що Крим та Донбас українські, але люди мають виїхати звідти. Досить тяжко залишати рідну домівку, особливо з батьками, що не можуть фізично цього зробити.

Що їх чекає на неокупованій частині? Держава сьогодні не в змозі забезпечити їх житлом та роботою. Хоча такі законопроекти є, я, навіть, є членом авторського колективу одного із таких законопроектів. Він дає можливість вимушеним переселенцям ставати у черги за місцем нової реєстрації або місцем роботи для отримання єдиного соціального житла.

Ви прихильник якої моделі стосунків з Росією: воювати до перемоги чи варто домовлятися?

На жаль, на цій війні та на крові наших побратимів тільки заробляють кошти. Але ні у якому разі не можна здавати позицій та віддавати території України ворогу, адже «солодкий заборонений плід». Віддавши хоча б одну область, ми дамо прецедент для втрати інших.

Погана ситуація склалася із тим, що міжнародні партнери тільки занепокоєні ситуацією із анексією АР Криму та окупацією Донецької і Луганської областей, але війна може дійти і до сусідніх нам країн, що у тому ж НАТО та ЄС. Чому це їх не турбує? Велике питання.

Що Ви думаєте про нового президента Зеленського?

Особисто ми не знайомі. Аналізуючи усю інформацію навколо нього, він не погана людина. Змінити акторство на президентство було дуже різким кроком. Але якщо він буде вирішувати питання самостійно і не допустить стороннього впливу на його рішення, то я маю сподівання, що усе буде гаразд.

Як Ви вважаєте, хто Ваш виборець і чи є у Вас вже свої прихильники?

Я не поділяю виборців, адже кожен з них – це індивідуальність. Усім намагатимусь допомогти.

Мої поплічники – це моя родина, друзі та знайомі. Дуже вдячний усім за велику підтримку мене як кандидата та людину. Їхня віра у мене дуже надихає на звершення.

В разі перемоги, в яку фракцію чи групу вступите?

Я не можу розглядати таких варіантів сьогодні, адже все буде залежати від спільних проектів. Я йду на вибори не для того, щоб перерозподілити фінансові потоки між групами, а навпаки для того, щоб ці потоки за призначенням йшли на місця.

Вам буде вистачати на життя заробітної плати народного депутата?

Вважаю заробітну плату народного депутата України не такою й малою. Усе, як то кажуть, пізнається в порівнянні. На місячну зарплату нардепа можна виплатити 22 мінімальні пенсії. Але дивують зарплати інших державників: голів НАЗК, НАБУ, НБУ та НАК Нафтогаз. Хоча б у половину зменшити такі зарплати – що зекономить гроші в державному бюджеті на більш важливі цілі.

Як передвиборча кампанія зараз впливає на Ваше життя?

Почав раніше прокидатися, але вирішувати більше питань. Через позачерговість виборів дуже мало часу на підготовку, багато часу з’їдає паперова тяганина, заповнення багатьох форм, черги для отримання довідок тощо.

Тому одним із пунктів моєї програми кандидата є впровадження єдиного державного документообігу для того, щоб громадянин не мав витрачати час на доказ того, що він пенсіонер, одружений або має дитину тощо.

Якщо програєте вибори, це стане для Вас ударом?

Можливо, це дуже амбітно звучить, але я маю намір їх виграти. Якщо ж трапиться так, що я програю, то це мене не зупинить у проведенні змін для рідного Голосієва та загалом для людей.

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