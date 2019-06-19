5 емоцій, які найсильніше підривають здоров’я

Здатність зберігати рівний настрій зовсім не дарма вважається рисою довгожителів. Вчені назвали емоції, схильність до яких підриває здоров’я і загрожує життю.

Гнів. Ця емоція провокує сплеск хімічних речовин в організмі, включаючи адреналін і норадреналін. При ослабленій серцево-судинній системі дисбаланс цих гормонів здатний стати причиною для розвитку серцевих проблем аж до серцевих нападів. Дослідження показали, що через дві години після спалаху гніву ймовірність виникнення серцевого нападу збільшується майже в п’ять разів, інсульту – в три рази.

Шок. Наслідки шоку можу бути як короткостроковими, так і довгостроковими. Наприклад, внаслідок перенесеного шоку можуть відбуватися зміни в структурах мозку, виявом яких стає посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) у людини. При цьому виникають проблеми зі сном і з прийомом їжі, сексуальна дисфункція, хронічні болі, поведінкові порушення.

Тривожність. Спектр тривожних розладів досить широкий і включає в себе різнорідні порушення. Одне з найбільш відомих – панічний розлад, при якому у людини виникають напади гострого страху і тривоги в сукупності з соматичними проявами – серцебиттям, запамороченням, відчуттям нестачі кисню і серця, яке вистрибує з грудей.

Вчені вказують на те, що в наші дні жертвами тривожності все частіше виявляються молоді люди. Викликають таку тривожність фінансова та соціальна нестабільність в життя, надмірне захоплення гаджетами, нездорове харчування. Тривожність підриває психіку і позначається на якості життя, змушуючи людину уникати спілкування.

Самотність. Відчуття самотності і пов’язаних з ним гірких емоцій може збільшувати рівень гормонів стресу в організмі і підвищувати тиск. Крім того життя в ізоляції може підірвати здоров’я тим, що таке існування послаблює імунну систему. Деякі дані свідчать, що самотність підвищує ризик передчасної смерті на 14%.

Горе. В організмі людей, які горюють і сумують, відзначався істотно більш високий рівень запальних процесів, показали дослідження. Саме у зв’язку з підвищеним ризиком запалень люди, які втратили близьких і тужать за ним, стикаються з важкими депресіями, інфарктами, інсультами та передчасною смертністю, вважають наукові фахівці.

: МедікФорум