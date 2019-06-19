Метеорологи забирають обладнання з танучих льодовиків Гренландії

На знімку, зробленому Штеффеном Олсеном з Центру з вивчення океану та льоду при Датському метеорологічному інституті 13 червня, зображені їздові собаки, що бредуть по поверхні талого крижаного покриву на північному заході країни. Здається, що собаки гуляють прямо по воді.

Минулого тижня в Гренландії та в більшій частині решти Арктики почалося потепління, викликане появою теплого повітря з півдня. В цьому році експедиція по поверненню обладнання на собачих упряжках (це все ще самий практичний спосіб пересування в регіоні в таку пору року) зіткнулася з великою кількістю стоячої води на морському льоду.

При пошуку сухих місць на льоду команда спиралася на традиційні знання місцевих мисливців і їх собак. Щоб спланувати подорож, потрібні також дані супутникових знімків.

Експрес-інформація по країні

Данія – держава в Північній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Копенгаген

Найбільші міста: Копенгаген, Орхус, Оденсе

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 43 094 км2 (130-я в світі; без урахування Гренландії і Фарерських островів)

Населення – 5,57 млн чол. (110-я в світі)

Офіційна мова – датська

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,923 (4-я в світі)

ВВП – $342,3 млрд (34-я в світі)

Валюта – датська крона

Межує з Німеччиною

Раніше вода являла собою крижаний покрив товщиною 1,2 метра. Із-за швидкого танення і низької проникності морського льоду тала вода залишається на поверхні. Лід тут формується досить надійно кожну зиму і він дуже густий, а це означає, що тріщин, через які протікає вода, порівняно мало. В інших областях тала вода стікає через тріщини в льоду до скель.

Метеостанція DMI, розташована неподалік в аеропорту Каанаак, в минулу середу зареєструвала максимум температури 17,3 °C 15 °C, що є високим показником для північної Гренландії навіть влітку. Однак ці цифри є попередніми і підлягають перевірці.

Пов’язано танення з глобальним потеплінням?

Танення, подібне зображеному, зазвичай відбувається влітку, в кінці червня або в липні. Ще занадто рано говорити про те, яку роль відіграло глобальне потепління. Хоча ці температури були незвичайними, танення не є чимось безпрецедентним і раніше викликано погодними явищами.

Кліматичні моделі передбачають скорочення тривалості сезону замерзання морського льоду навколо Гренландії. Але як швидко і сильно скоротиться, залежить від того, наскільки глобальна температура підвищиться.

Поки прогнози вказують на те, що теплі умови над Гренландією збережуться ще кілька днів, тому команди на собачих упряжках зіткнуться з подальшими труднощами. Температури вище середнього по майже всього Північного Льодовитого океану і Гренландії протягом травня призвели до раннього відступу льоду.

Площа арктичного морського льоду в травні становила 12 мільйонів квадратних кілометрів, що на 1,13 мільйона нижче середнього показника за 1981-2010 роки. Температура повітря в кінці травня уздовж західного узбережжя Гренландії була також на 7 градусів вище, ніж середнє значення за 1981-2010.

«Танення дуже масштабно і почалося рано», — сказав Джейсон Бокс, кліматолог з Геологічної служби Данії і Гренландії.

За матеріалами The Guardian

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