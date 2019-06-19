У Києві затримали спільників, які продавали наркотики під виглядом пігулок для схуднення

У Києві поліція викрила чоловіка і жінку в збуті заборонених пігулок під виглядом коштів для схуднення. Про це повідомляє прес-служба столичного главку Нацполіції.

Повідомляється, що спільники розповсюджували психотропні речовини через інтернет. Їх затримали під час проведення чергового етапу оперативної закупівлі.

“Під час проведення санкціонованих обшуків в приміщеннях спільників поліцейські виявили і вилучили 8400 пігулок з вмістом психотропної речовини, які вони збували під виглядом засобів для схуднення. Роздрібна вартість вилучених препаратів за цінами “чорного” ринку становить понад 200 тисяч гривень”, – йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці вилучили мобільні телефони і банківські картки фігурантів, які наркоділки використовували для зв’язку і розрахунку з “клієнтами”. Вилучене направили на проведення експертного дослідження.

Затримані – жителі столиці, 1983 і 1993 років народження. За вчинене зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.