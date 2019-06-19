“Скляна” зірка Києва: На мосту знову помітили авто (відео, фотожаба)

У мережі з’явилося чергове відео виїзду важкого транспорту на пішохідний міст в Києві, в цей раз на полотно вибралася ціла вантажівка комунальників.

Запис було опубліковано на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

Вантажівка прибула на міст з включеною подачею води, очевидно, щоб його помити, кажуть за кадром очевидці.

“І знову їздять по мосту”, – пишуть у пабліку.

Слід зазначити, що вказівки про техніку, яка повинна відмивати ті чи інші інфраструктурні об’єкти, зазвичай надходять від міської влади.

Також в мережі з’явилася народна творчість, пов’язана з пожвавленим трафіком на “мосту Кличко”. Автори зобразили у своїй фотожабі МАФ і зупинку маршрутки прямо на полотні вело-пішохідного моста.

Нагадуємо, раніше на новому київському мості був помічений чоловік з мотоциклом. На фотографії, що потрапила в мережу, байкер перевіряє переднім колесом свого транспорту скляне покриття моста.