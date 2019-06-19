Минулої доби в Україні потонуло 15 людей. Правила безпеки на воді

Впродовж минулої доби 18 червня одразу 15 людей потонуло на водоймах країни. Для запобігання нещасних випадків, рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки на воді.

Про це пише ДСНС, передає Zrada.today.

По два випадки загиблі на воді зафіксовано у Волинський та Чернігівській областях, а також у місті Києві.

На водоймах Київщини з початку року потонуло вже 58 людей, і це — найбільший показник по Україні.

Найменше ж загиблих — на Миколаївщині та Херсонщині 6 та 8 людей.

Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 505 громадян, з яких 56 дітей. При цьому врятовано 185 людей, у тому числі 30 дітей.

Рятувальники закликали дотримуватися елементарних правил безпеки. А саме:

1. для безпеки відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;

2. ніколи не пірнати в незнайомих місцях;

3. не лишати дітей без нагляду біля води та не дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;

4. не запливати далеко та ніколи не плавати наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах;

5. не заходити у воду в стані алкогольного сп’яніння;

6. не наближатися до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу;

7. температура води повинна бути не нижче +17 °C;

8. плавати у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин;

9. слідкувати за штормовими попередженнями та не виходити у плавання на човнах при сильних поривах вітру;

10. у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонувати до Служби порятунку за номером 101.

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