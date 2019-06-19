«Сохранить Америку великой», – Дональд Трамп начал свою предвыборную кампанию

Президент США Дональд Трамп начал свою предвыборную кампанию с масштабной акции в Орландо, штат Флорида. На митинг в поддержку политика пришло более 20 000 американцев. Об этом сообщает Zrada.today со ссылкой на Newsweek.

С тех пор как Дональд Трамп вступил в должность президента его скандально настроенная администрация постоянно оборонялась от нападков различных политиков, журналистов и знаменитостей.

Однако, вечером, 18 июня прошла одна с самых масштабных акций Трампа в Орландо, штат Флорида. Мероприятие проходило с участием первой леди Мелании Трамп, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс, которые представляли президента на мероприятии.

Толпа в 20 000 человек внутри Центра Эмвей была наряжена в культовые красные шляпы кампании «Сделай Америку снова великой» и другими товарами кампании Трампа. «Боже, благослови США».

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Во время своей характерно широкомасштабной и извилистой речи, большая часть которой не соответствовала сценарию, Трамп говорил о своем попечительстве над американской экономикой, о своих сокращениях в деловых нормах и внешнеполитических действиях, таких как разрыв ядерной сделки с Ираном.

«Наше патриотическое движение подвергалось нападкам с самого первого дня», – сказал Трамп, имея в виду расследование Мюллера и множество других исследований его, его кампании, администрации и деловых отношений, а также пристальное внимание СМИ.

«Мы достигли большего, чем любой другой президент, за первые два с половиной года президентства и в условиях, с которыми ни одному президенту не приходилось иметь дело раньше».

Президент сказал своим сторонникам, что его кампания должна была принять важное решение: обновить лозунг «Сделай Америку снова великой», которую Трамп назвал «возможно, самой большой темой в истории политики», на 2020 год.

«Итак, теперь я говорю, что мы снова сделали Америку великой, но как вы отказываетесь от номера один – называйте это темой, логотипом, утверждением – в истории политики за новую? Но, вы знаете, есть новая это действительно работает, и это называется «сохранить Америку великой», сказал Трамп.

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