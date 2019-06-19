Морські видри можуть зникнути з-за втрати генетичного різноманіття

Морські видри живуть на мілководді в північній частині Тихого океану, і до 1700-х років у всьому світі нараховувалося від 150 000 до 300 000 цих тварин. Тим не менш, заради торгівлі хутром майже всі видри були винищені, і їх популяція скоротилася до 1000 особин.

В 1911 році, усвідомивши масштаб загрози морським выдрам, Росія, Японія, Великобританія і США підписали Договір про збереження і захист морських котиків. З тих пір число морських видр відновилося, але вигляд все ще числиться під загрозою зникнення. Нині його популяція скорочується.

Вчені попереджають, що морські видри мають настільки низький рівень генетичного різноманіття, що, якщо їх популяція ще більше скоротиться, цей вид може і зовсім зникнути.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Чому генетичне різноманіття так важливо?

У дослідженні, опублікованому в журналі «Молекулярна біологія і еволюція», вчені аналізували генетичне різноманіття морських видр. Це міра відмінності між особинами однієї популяції. Великі популяції, як правило, мають високу різноманітність, в той час як дрібні, наприклад, що знаходяться під загрозою зникнення, — низький.

Низька генетична різноманітність означає, що вид може з меншою ймовірністю адаптуватися до мінливих умов навколишнього середовища. Вид може втратити генетичне різноманіття в разі раптового скорочення популяції, і навіть якщо чисельність відновлюється, різноманітність втрачається. Гепарди тому приклад — під час останнього льодовикового періоду вони майже вимерли.

Як проводили дослідження

Вчені з Каліфорнійського університету проаналізували геном морської видри з океанаріуму Монтерей-Бей. Потім вони порівняли його з геномом південноамериканської гігантської видри. Цей вид мешкає в теплій прісноводної середовищі — далеко від місця проживання морської видри.

Їх результати показали, що морські видри мають низьке генетичне різноманіття, потенційно шкідливі генетичні варіації та ознаки спаровування між близькородинними предками. Співавтор дослідження Роберт Вейн сказав: «Морські видри в небезпеці. Це попереджувальний знак, червоний прапор. Ми повинні бути впевнені, що їх населення знову не зменшиться».

Група планує проаналізувати морських видр з інших місць проживання, включаючи Японію, Аляску та Алеутські острови.

Чим корисні морські видри?

Видри є ключовим видом у своїх екосистемах: без них ліси водоростей-ламинарий і залежать тварини також будуть піддаватися ризику зникнення. В даний час морським выдрам загрожують полювання і рибальство, порушення середовища існування, забруднення від розливів нафти і зміна клімату.

За матеріалами Newsweek

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