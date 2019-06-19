Портнова восстановили в должности профессора КНУ им. Шевченко

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Губерский восстановил бывшего заместителя главы Администрации Президента юриста Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Об этом сообщает Zrada.today со ссылкой на Украинские новости.

Согласно приказу, Портнов принят на должность профессора и должен приступить к обязанностям профессора с нового учебного года – с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года.

Университетский оклад Андрея Портнова составит 14 753 гривны.

Андрей Портнов является доктором юридических наук, доцентом.

Ему установлена доплата за ученое звание – 25%, научную степень – 25%, надбавка за почетное звание “Заслуженный юрист Украины – 20%, надбавка за выслугу лет – 10%.

Приказ о принятии Портнова в университет подписан 14 июня.

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Напомним, ранее Андрей Портнов анонсировал открытие уже пятого уголовного дела против Петра Порошенко за фактом формирования парламентской коалиции в 2016 году и назначения Кабинета министров. По мнению украинского юриста Андрея Портнова, Порошенко и Парубий сфальсифицировали документы о создании коалиции, и правительство было назначено незаконно.

До этого, ГБР открыло производство еще по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти;

злоупотребление властью или служебным положением;

выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

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