Самогубство нардепа Тимчука: Антон Геращенко видалив з Facebook пост про співчуття

У столиці під час чищення вогнепальної нагородної зброї загинув народний депутат від “Народного фронту” Дмитро Тимчук.

Цю інформацію виданню Еспресо.TV підтвердив директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

Як повідомляє Країна, інформація про нещасний випадок надійшла правоохоронцям близько 12:10 19 червня. Дмитро Тимчук знаходився за адресою: Київ, вулиця Петрова, 10а.

Факт смерті в своєму Facebook також підтвердив народний депутат Антон Геращенко. Його пост провисів всього 17 хвилин, після чого був прихований. До слова, на сторінці Артема Шевченка в соцмережі підтвердження цієї інформації поки немає.

Через деякий час Геращенко знову відкрив пост, але попередньо – відредагувавши його. У повідомлення він додав наступні слова: “Вивчаються всі можливі версії, одна з яких – необережне поводження з нагородних зброєю”.