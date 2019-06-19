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Зниклого в Києві 24-річного іноземця знайшли мертвим

19.06.2019

У Дніпрі виявили тіло 24-річного іноземця, який пропав кілька днів тому. Про це повідомляє ресурс “Київ Оперативний”.

Тіло виявив наряд патрульної поліції Дніпровського району столиці. На місце прибули водолази, які й дістали труп з води. З’ясувалося, що потопельником виявився 24-річний хлопець, якого шукали з неділі, 16 червня.

Нагадаємо, чоловік з Нігерії в неділю випивав з друзями на пляжі Гідропарку. Потім вони взяли на прокат водний мотоцикл і поїхали кататися. Після того, як мотоцикл перекинувся, хлопець пішов під воду.

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