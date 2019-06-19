Сестра Льовочкіна стала власницею «Закарпаттяобленерго»

Юлія Льовочкіна

Компанія «Енергетична Україна ТВ», кінцевою бенефіціарну

власницею якої є сестра колишнього глави адміністрації президента під

часи Януковича і чинного депутата Верховної Ради Сергія

Льовочкіна Юлія

Льовочкіна, стала власником 95% акцій «Закарпаттяобленерго».

Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Наголошується, що до цього компанія володіла близько Левочкиных

85% акцій обленерго, проте напередодні уклала договір про купівлю ще близько 10%

акцій. Таким чином, компанія «Енергетична Україна ТВ» стала власником

домінуючого пакета акцій.

За даними державного реєстру юридичних осіб та фізичних

осіб, Юлія Льовочкіна володіє 50% акцій «енергетична україна ТВ» через ряд

офшорних компаній. Ще 50% акцій належить громадянину Греції Михайлу

Кіріакіді.

Раніше SKELET-info повідомляв, що у Льовочкіної є 44 фірми на Кіпрі, Сейшельських і Британських Віргінських островах.