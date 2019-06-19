Сестра Льовочкіна стала власницею «Закарпаттяобленерго»

Юлія Льовочкіна
Компанія «Енергетична Україна ТВ», кінцевою бенефіціарну
власницею якої є сестра колишнього глави адміністрації президента під
часи Януковича і чинного депутата Верховної Ради Сергія
Льовочкіна Юлія
Льовочкіна, стала власником 95% акцій «Закарпаттяобленерго».
Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.
Наголошується, що до цього компанія володіла близько Левочкиных
85% акцій обленерго, проте напередодні уклала договір про купівлю ще близько 10%
акцій. Таким чином, компанія «Енергетична Україна ТВ» стала власником
домінуючого пакета акцій.
За даними державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб, Юлія Льовочкіна володіє 50% акцій «енергетична україна ТВ» через ряд
офшорних компаній. Ще 50% акцій належить громадянину Греції Михайлу
Кіріакіді.
Раніше SKELET-info повідомляв, що у Льовочкіної є 44 фірми на Кіпрі, Сейшельських і Британських Віргінських островах.