Населення України до 2050 року зменшиться до 35 млн – прогноз ООН

Кількість населення України з урахуванням Криму до 2030 року скоротиться до 40,88 млн осіб. До 2040 року ця цифра становитиме 38 млн, а у 2050 році зменшиться на 19,9% і складе 35,22 млн осіб.

Найбільше скорочення кількості населення до 20% очікується в в Болгарії, Латвії, Литві, Україні і на островах Волліс і Футуна.

За прогнозами аналітиків, до 2050 року чисельність населення скоротиться, як мінімум, на 1% в 55 країнах.

У документі також поданий прогноз до кінця століття. За припущеннями дослідників, до цього часу на Землі проживатиме близько 11 млрд людей.

В Україні населення зменшиться до 24,4 млн осіб.