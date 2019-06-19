Зачем российские звёзды пытаются скрыть информацию о гастролях в оккупированном Крыму?

Многие российские звёзды пытаются скрыть любую информацию о своих гастролях в Крыму. Несколько дней назад на полуострове отмечали День России и 236-летие Севастополя. Развлекали крымчан в рамках официальных мероприятий многие российские артисты, но отразили эту информацию на своих сайтах лишь единицы. Об этом сообщает Zrada.today со ссылкой на Крым.реалии.

Крымские гастроли для многих российских артистов нередко бывают источником проблем. Примерами этому могут послужить Наташа Королева,Лолита Милявская и другие, кому из-за выступлений в Крыму запрещен въезд в Украину. Впрочем, каких-либо серьезных проблем из-за этого в Европе у артистов нет. И они могут свободно работать и в Крыму, и в странах, которые осуждают его российскую аннексию.

12 июня в Крыму отметились с гастролями сразу несколько российских музыкальных коллективов. Одни участвовали в вечерней программе официальных мероприятий, посвященных Дню России, другие выступали в честь Дня города в Севастополе. Однако мало кто из коллективов отразил информацию о крымских гастролях на своих официальных сайтах.

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То, что крымские выступления практически не упоминаются в портфолио российских артистов, мы заметили давно. С одной стороны, музыканты не отказываются участвовать, в том числе, и в политических мероприятиях в Крыму, а с другой – стараются не афишировать это на своих ресурсах.

Несколько дней назад на полуострове отмечали День России и 236-летие Севастополя. Развлекали крымчан в рамках официальных мероприятий многие российские артисты, но отразили эту информацию на своих сайтах лишь единицы.

«Белый орел» в Ялте: «Не стыжусь и не боюсь»

12 июня в День России на набережной Ялты выступила группа «Белый орел» с программой «Как упоительны в России вечера».

Музыкантов пригласили в город местные власти. Услуги по организации выступления группы оплатило муниципальное учреждение «Ялтинская централизованная клубная система». Согласно тендерной документации, часовое выступление артистов в Ялте обошлось в 598 тысяч рублей.



Музыканты группы «Белый орел»

Услуги по организации выступления оказывал директор группы «Белый Орел»Александр Ленский, но никаких упоминаний об этом на сайте группы нет.

Александр Ленский утверждает, что это не связано с желанием скрыть информацию о крымских гастролях. «Мы не выкладываем информацию о том, где мы были с концертами. Так у нас не принято. Мы ставим на сайт только перфектные картинки, чтобы все было в лучшем виде. Поэтому это (отсутствие информации о выступлении в Крыму – КР) точно не по этой причине. То, что я работаю в Крыму, я не стыжусь и не боюсь», – заявил он Крым.Реалии.

Гастроли «по-тихому» в Крыму

Однако Александр Ленский не скрывает, что выбор между гастролями в Крыму или за границей лично ему «не комфортен».

Некорректно, что вообще так стоит вопрос: либо Крым, либо другие страны. Я не хотел бы, чтобы артистическую деятельность связывали с геополитикой

Александр Ленский

«Эта ситуация не особо комфортна для нас. Но у меня такой взгляд на эту проблему: если не получается где-то выступить за границей, значит, будем выступать в России. Правда, с нами такого не случалось, чтобы нам запрещали выступать где-то из-за Крыма. Некорректно, что вообще так стоит вопрос: либо Крым, либо другие страны. Я не хотел бы, чтобы артистическую деятельность связывали как-то с геополитикой. К сожалению, этот вопрос (крымский вопрос – КР) надо бы отрегулировать всем заинтересованным сторонам. Я за то, чтобы мы жили мирно и вот так вопрос никогда не стоял. Я за мир и дружбу, люблю и россиян, и украинцев», – заявил директор группы «Белый орел».

«Мираж»: «Мы политикой не занимаемся»

14 июня в центре Севастополя в честь 236-летия города выступали российские группы «Блестящие» и «Дискотека Авария».

Также мы нашли видео выступления на этом концерте российской группы «Мираж». Но на сайтах групп никаких упоминаний об этом выступлении нет.

Мы – артисты, мы политикой не занимаемся

Алексей Кан

Директор группы «Мираж» Алексей Кан пояснил Крым.Реалии, что информацию о выступлении музыкантов в Севастополе еще не успели обнародовать на сайте, и пообещал, что она появится там в ближайшее время. «Мы там (в Крыму – КР) были тысячу раз, все нормально. Просто гастролей много, информации много, все выложится, может, в течение недели. Мы везде выступаем, по всему миру. Мы – артисты, мы политикой не занимаемся. Мы приносим людям радость, а политика – это немного другое», – сказал он.

«Блестящие»: «Проблем с гастролями не наблюдаем»

На сайте российской группы «Блестящие» тоже нет упоминаний о выступлении в Севастополе. Правда, нет там и другой актуальной информации. Последняя афиша на сайте датирована февралем, когда артистки собирались выступать в московском ресторане и предлагали бронировать столы.



Группа «Блестящие»

Мы гастролируем не только в Крыму, но и в разных странах. Никаких проблем с этим, к счастью, мы не наблюдаем

Владимир Нестерович

Директор группы Владимир Нестерович сообщил, что у артисток нет ответственного за наполнение сайта, поэтому большая часть информации о гастролях туда не попадает. «Вы думаете, мы по какому-то злому умыслу скрываем свое пребывание (в Крыму – КР)? Нет. У нас нет человека, который ведет сайт, соответственно, нет и информации. Мы посещаем Крым не так часто, как хотелось бы, но концерты наши там есть. Мы гастролируем не только в Крыму, но и в разных странах. Никаких проблем с этим, к счастью, мы не наблюдаем», – утверждает он.

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