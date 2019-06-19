Після серіалу “Чорнобиль” латвійським ліквідаторам обіцяли допомогу

Депутати латвійського парламенту теж, дивилися американський серіал про Чорнобиль, і про трагедію тих, хто першим прибув ліквідувати наслідки жахливої ​​катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляє видання Bb.lv, передає Zrada.today.

Тому, цього четверга сейм розгляне законопроект про збільшення латвійським учасникам ліквідації катастрофи на Чорнобильській АЕС допомогу на 28 євро (820 гривень,-ред.).

Серед цих ліквідаторів — шість тисяч вихідців з Латвії, пише латвійська газета «Сегодня».

За 32 роки, що минуло після катастрофи, з шести тисяч чоловік в різні роки померло 1,5 тисячі осіб, решта стали інвалідами. Вже три роки держава не переглядає розмір допомоги, латвійським чорнобильцям, які залишилися в живих.

«Можна, звичайно, плакати, дивлячись на несамовиті кадри кінофільму, але краще конкретно допомогти цим хлопцям — справжнім героям, які врятували Європу і весь світ від апокаліпсиса», – наголошують автори законопроекту.

Сьогодні, чорнобильці отримують від держави допомогу в розмірі 100 євро (2950 гривень,-ред.).

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!