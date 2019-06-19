10 найкорисніших продуктів для шлунку

Шлунок – крихкий орган, який вимагає делікатного поводження. Неправильне харчування, стреси, куріння і алкоголь, а також прийом лікарських препаратів – всі ці фактори можуть викликати збої в його роботі. На жаль, багато людей цього не розуміють, поки не зіткнуться з захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

Проблем зі шлунком можна уникнути, якщо почати про нього піклуватися і перш за все – правильно харчуватися. Існує великий список продуктів, які позитивно впливають на роботу цього життєво важливого органу та попереджають розвиток гастритів і виразок. Ми вирішили розповісти про десять найбільш корисних.

Броколі

Кучерява капуста броколі – один з найкорисніших для шлунка продуктів: вона забезпечує організм бета-каротином, а значить, і вітаміном А, який відновлює слизову шлунку і захищає її від інфекцій. У складі броколі присутній і рідкісний вітамін U, що нормалізує рівень кислотності в шлунку і прискорює загоєння виразок і ерозій, а також вітамін С, який надає протизапальний ефект і підсилює метаболізм. При цьому найбільш корисною є капуста, приготована на пару або запечена в духовці.

Вівсяні висівки

Вівсяні висівки містять біологічно активні компоненти і забезпечують організм поживними речовинами. Однак їх користь не тільки в цьому: вони створюють на поверхні слизової шлунка захисний шар, що перешкоджає проникненню бактерій, в тому числі Хелікобактер пілорі, і сприяють регенерації уражених тканин.

Порада: висівки можна не тільки їсти сирими, але і використовувати замість борошна в випічці, наприклад, для домашнього хліба.

Кисломолочні продукти

Кефір, йогурт, сир, кисле молоко, ряжанка та інші кисломолочні продукти надзвичайно корисні для шлунково-кишкового тракту. Мікроорганізми в їх складі нормалізують мікрофлору в кишечнику, поліпшують травлення і стимулюють обмін речовин.

Насіння льону

Насіння льону лідирує за кількістю жирних кислот омега-3, які необхідні для нормального обміну речовин. А ще олійна культура володіє слизоутворюючим ефектом: вона обволікає слизову шлунка, захищаючи її від дії соляної кислоти і шкідливих бактерій, і виводить з організму токсини і шлаки. Ось чому гастроентерологи одностайно радять приймати відвар насіння льону при лікуванні гастриту шлунка.

Оливкова олія

У оливкової олії чимало корисних властивостей: її використовують не тільки в кулінарії і косметології, а й для лікування і профілактики шлунково-кишкових захворювань. Потрапляючи в шлунок, олія обволікає слизову оболонку і захищає її від утворення виразок, усуває запалення і відновлює уражений епітелій. Таким ефектом оливкова олія зобов’язана цінним компонентам в своєму складі, таким як ліноленова і олеїнова кислоти і вітаміни групи А, Е, К і D.

Зелений чай

Не випадково на Сході прийнято пити зелений чай перед їжею і після. Корисний напій стимулює виділення шлункового соку і підвищує загальний тонус шлунково-кишкового тракту, тим самим сприяючи гарному травленню. А ще зелений чай має антибактеріальну дію, тому є відмінною профілактикою впливу шкідливих мікроорганізмів, в тому числі Хелікобактер пілорі.

Особливо важливо захищати шлунок восени і навесні, коли імунітет знижується, і організм стає вразливим перед різними бактеріями. В якості профілактики гастриту можна регулярно вживати зелений чай або пропивати курс метабіотиків.

Квашена капуста

Чудодійний продукт – неоціненний помічник організму, в тому числі шлунку. Квашена капуста постачає нас вітамінами С, А, В, К і U і тим самим попереджає запальні процеси, гастрит і виразкову хворобу шлунку і дванадцятипалої кишки.

Мигдаль

Ще один вірний союзник метаболізму. Завдяки наявності клітковини, ефірних масел і деяких глікозидів, мигдаль стимулює вироблення корисних бактерій, що прискорюють обмінні процеси, нормалізує рівень кислотності в шлунку і допомагає впоратися з розладами шлунково-кишкового тракту. На Сході цінні властивості горіха оцінили вже кілька століть назад: там він активно використовується для лікування гастриту і інших шлункових захворювань. Головне, вживати його обережно, так як при всій своїй користі мигдаль є висококалорійним продуктом.

Імбир

Чудодійна пряність здавна використовується для нормалізації травлення: вона підсилює кровообіг, тим самим покращуючи обмін речовин. Крім того, імбир, багатий амінокислотами і ефірними маслами, – відмінний помічник в боротьбі з Хелікобактер пілорі і іншими патогенними організмами. Він вбиває бактерії, а також зменшує запалення слизової шлунка. Саме тому в південних країнах, де теплий і вологий клімат створює умови для розмноження шкідливих мікроорганізмів, імбир додають майже в усі страви.

Морська капуста

Водорості ламінарія – одна з кращих “подруг” шлунка і кишечника. У ній сконцентровано багато біологічно активних речовин, які сприятливо впливають на мікрофлору шлунково-кишкового тракту, а хлорофіл в її складі має виражений протизапальний ефект. Крім того, ламінарія сприяє виведенню з організму радіонуклідів, шлаків і токсичних продуктів, які можуть провокувати запалення слизової органів травлення.