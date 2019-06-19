Коли в Україні почнуть зносити старі будинки?

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе розповів, що зносити застарілі будинки (хрущовки) розпочнуть тільки після повного переселення людей у нове житло. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на прес-службу Мінрегіону.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розробило новий законопроєкт «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду». Згідно з ним, пропонується у разі прийняття рішення про знесення застарілого будинку обов’язково спочатку звести нове житло, переселити до нього людей і лише після цього зносити стару будівлю.

«У новому законопроєкті ми запровадили, що спочатку не зноситься будинок і люди змушені переїжджати кудись, а вже після цього будується нове житло. Ні, в першу чергу, будується пусковий будинок, тоді до нього відселяються люди й тільки потім зносяться старі об’єкти. Обов’язково потрібно, щоб нова квартира була з ремонтом і, у разі необхідності, була забезпечена допомога жителям у переїзді, бо не всі навіть мають на це можливість. Тоді це буде правильно», — розповів Лев Парцхаладзе.