Південна Корея відправить в КНДР 50000 тонн рису. ФОТО

Міністерство сільського господарства Південної Кореї в середу, 19 червня оголосила, що відправить 50 000 тонн рису, для допомоги народу КНДР, який страждає на нестачу продовольства.

Про це пише південнокорейське видання News1, передає Zrada.today.

Рис народу Північної Кореї вперше буде відправлений через ВВП (Всесвітньо-Продовольчу Програму), яка є підрозділом ООН.

«У тісній співпраці з ВПП ми постараємося доставити їжу північнокорейцям якомога швидше», – заявили в міністерстві Південної Кореї, додавши, що воно розгляне питання про надання додаткової допомоги щодо реалізації доставки.

Рішення про постачання рису було прийнято після того, як Сеул нещодавно пожертвував 8 млн дол. США (6,7 млн. Євро) ВПП і Дитячому фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) для їх проєктів в Північній Кореї з підтримки харчування дітей і вагітних жінок і вирішення їх проблем зі здоров’ям.

Південна Корея, спочатку заперечувала проти надання Північній Кореї продовольчої допомоги, адже КНДР провела в травні випробування ракет малої дальності. Проте уряд Сеула наголосив, що політика не повинна грати роль у розв’язанні гуманітарних питань.

Жителі Північної Кореї зіткнулися зі зростаючою нестачею продовольства, яка викликана глобальними санкціями й поганою погодою.

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