Популярний український співак втретє став батьком

У Сергія і Сніжани Бабкіних народився син

Популярний український співак Сергій Бабкін і його дружина відома танцівниця Сніжана Бабкіна втретє стали батьками – у пари народився син.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, щасливу новину оприлюднила прес-служба співака на офіційній сторінці в Instagram.

Новонароджений хлопчик побачив світ у вівторок, 18 червня, о 9:52 в приватному київському пологовому будинку “Лелека”. Сніжана Бабкіна і новонароджений хлопчик почувають себе добре.

“Сьогодні о 9:52 в київському пологовому будинку Сніжана Бабкіна народила сина. Вага малюка – 3,25 кілограма, зріст – 53 сантиметри. Сергій Бабкін був присутній на пологах і заплакав, коли взяв на руки сина. Малюк і його мама почувають себе добре”, – йдеться в офіційній заяві.

Також щасливий батько залишив коханій дружині Сніжані і новонародженому сину чуттєве привітання:

Як відомо, подружжя вже виховує двох дітей – дочку Веселину і сина Артура.