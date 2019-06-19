Наталя Могилевська дебютувала в ролі актриси

Популярна українська співачка Наталя Могилевська вперше спробувала себе в ролі комедійної актриси. Зірка дебютувала в експериментальній виставі “Імпровізація Горобчика”. На своїй сторінці в Instagram Могилевська поділилася фотографіями з репетицій, на яких вона разом з трупою готується до прем’єри.

“Вчора відбувся мій дебют у виставі #ИмпровизацияВоробушка! Ще раз переконуюся в тому, як круто відкривати для себе щось нове. Вік живи, вік учись! Новий досвід у сфері гумору і неймовірний потік позитивних емоцій!” – підписала фото виконавиця.

Підписники співачки в коментарях почали захоплюватися багатогранністю свого кумира і бажати їй усіляких творчих успіхів.

“Наташа! Ви така талановита і багатогранна!”, “Вау, несподівано!”, “Талановита людина талановита в усьому!”, “Невгамовна Наталі))) Захоплює і надихає))))”, “Браво!”, – написали коментатори.

У 2014 році Наталя Могилевська пробувала себе в ролі актриси у виставі легендарного Романа Віктюка, в якій зіграла Людмилу Гурченко. Режисер вирішив запросити Могилевську на цю роль після того, як побачив артистку в образі Гурченко на шоу “Як дві краплі”. П’єса була написала спеціально під Могилевську.