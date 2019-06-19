Ар’єв: Франція і Німеччина почали діяти за орвелівським «Війна – це мир…»

Франція і Німеччина в питанні повернення РФ у ПАРЄ почали діяти за орвелівським «Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила», пише політик Володимир Ар’єв у соціальній мережі фейсбук. Він також заявляє, що Україні нав’язують руйнацію головної правозахисної структури Європи, як благо. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політика.

Після зустрічей Зеленського з лідерами Франції і Німеччини багато українських політиків висловлюють свої враження, які склалися після промов Макрона і Меркель.

Через двозначні висловлювання європейських лідерів Володимир Ар’єв навіть робить посилання на твір Джоржа Орвелла «1984».

Політик пише: «1984» у 2019-му. Вчора повернення РФ в ПАРЄ підтримав Макрон, сьогодні Меркель. Франція і Німеччина в цьому питанні почали діяти за орвелівським «Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила». Нам нав‘язують руйнацію головної правозахисної структури Європи, як благо. Давно не бачив такого відвертого цинізму. Але шанс на збереження цінностей і принципів залишається. Чи скористається ним ПАРЄ?»

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Нагадаємо, що народний депутат України Володимир Ар’єв нещодавно публічно попросив Зеленського зустрітися з українською делегацію в ПАРЄ, щоб обговорити ситуацію, яка склалася Асамблеї.

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