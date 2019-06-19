Доведено: цей вітамін є новою потужною зброєю проти інсульту

Серед усіх функцій цього вітаміну, я хотів би зупинитися на одній з них, оскільки з’явилося нове дослідження, що підтверджує цей ефект. Я маю на увазі захисну природу цього вітаміну від інсульту…

Нещодавнє китайське дослідження, оприлюднене 15 березня, виявило більш низький ризик розвитку інсульту у людей з гіпертонічною хворобою, які вживають достатню кількість цього вітаміну щодня.

В ході дослідження були проаналізовані близько 20 000 чоловік, які страждали від гіпертонії, але не мали серцевих захворювань і не перенесли інсульт. Ці люди були поділені на дві групи випадковим чином.

За групами вели щоденне спостереження в середньому протягом 4 з половиною років. Одній групі приписали вживання антигіпертензивних препаратів. А іншій групі — прийом фолієвої кислоти.

Отримані результати показали значно нижчу частоту серцевих і судинних захворювань у тих, хто приймав фолієву кислоту.

Зокрема, ризик інсульту був на 21% нижчим, а ризик ішемічного нападу був нижчим на 2,2%. З іншого боку, відбулося також значне зниження смертності, пов’язаної з серцевими захворюваннями, серцевими нападами та інсультами (3,1% проти 3,9%).

За словами лікарів Меїр Стампфер і Уолтер Віллетт, Школи громадської охорони здоров’я при Гарвардському університеті в Бостоні, «ці результати мають важливе значення для профілактики інсульту у всьому світі».

А також, «хоча в дослідження брали участь люди з гіпертонією, немає підстав сумніватися в тому, що її можна вживати і людям без гіпертонії».

Якщо все, що необхідно для запобігання інсультів та серцевих захворювань, це приймати фолієву кислоту, то, можливо, слід переглянути щоденні рекомендації з цього вітаміну.

Фолієву кислоту можна знайти в овочах і зелених листових овочах, бобових, горіхах. А також різних фруктах, цільнозернових і пивних дріжджах.

Що стосується продуктів тваринного походження, найбільш помітною є печінка.

Особливо важливо: при обробці і приготуванні їжі цей вітамін втрачається до 50%. Тому важливо вживати овочі в сирому вигляді.