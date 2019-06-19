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Кейт Міддлтон зачепила за живе мільйони прихильників (фото)

19.06.2019

Відкритий лист Кейт Міддлтон зачепить серце кожного, хто його прочитає

Кейт Міддлтон постійно підкреслює важливість сім’ї. Герцогиня Кембриджська ніколи не нехтує жодною хвилиною, щоб провести час зі своїми трьома дітьми – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї. З 2012 року, відколи вона стала королівським покровителем дитячих хоспісів Східної Англії, Кейт випустила кілька відкритих листів зі своїми поглядами про сім’ю.

Днями герцогиня виступила з дуже потужним відкритим зверненням на підтримку Тижня дитячих хоспісів, який вселяє надію і закликає членам сімей триматися разом.

“Дитячі хоспіси надають життєво важливі притулку тим, хто переживає найважчі часи”, – пише Кейт Міддлтон.

За словами герцогині Кембриджської, вони допомагають сім’ям і особам, що доглядають за хворими, створювати спогади на все життя, які залишаються яскравими, щасливими і часто наповнені сміхом.

“Чи то спеціальна гра, спрямована на поглиблення відносин між дітьми та їх сім’ями, або художня і музична терапія, яка допомагає дітям виразити себе і висловити свої думки і почуття – працівники таких організацій, як дитячі хоспіси Східної Англії, подають по-справжньому добрий приклад усім нам”, – продовжила герцогиня.

“Тема Тижня дитячого хоспісу в цьому році – “Моменти, які мають значення”. Суть в тому, щоб по максимуму використовувати дорогоцінний час тих, хто змушений вдатися до послуг хоспісу. Протягом тижня ми будемо чути дивні історії ось сімей, які стикаються з найважчим майбутнім. Я сподіваюся, що вони надихнуть кожного з нас на те, щоб максимально використати час, який ми проводимо з нашими власними сім’ями, гарантуючи, що кожен момент має значення, і що ми створюємо спогади, які будуть тривати вічно”, – сказала Кейт.

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