Князєв: Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Тимчука

Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що зараз розглядається кілька робочих версій загибелі народного депутата України Дмитра Тимчука. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на сайт Нацполіції.

У повідомленні йдеться про те, що звістка про смерть народного депутата, 1972 року народження, надійшло до Національної поліції о 12.15.

Князєв розповідає, що наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції Києва. Очільник столичної поліції Андрій Крищенко перебуває безпосередньо на місці події, куди невдовзі має прибути керівництво прокуратури міста для процесуальної координації. Факт смерті народного депутата Сергій Князєв підтверджує.

За словами очільника Нацполіції, попередньо загиблий має вогнепальне поранення голови.

«Скільки було пострілів, не можу відповісти – експерти оглядають. Є низка робочих версій, серед яких, можливо, нещасний випадок, необережне поводження із вогнепальною зброєю. Також розглядаємо версії кримінального характеру. Є громадянка, яка перебувала з ним в квартирі і яка зараз дає свідчення. Збираємо свідчення сусідів. Чи порушена обстановка квартирі – оглядаємо», – повідомив Голова Нацполіції.

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Він додав, що вся інша інформація буде надана пізніше, коли поліцейські завершать огляд місця події. Зараз на місці також працює судовий медик та експерти.

За фактом вже розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Слідчі дії тривають.

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