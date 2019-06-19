Единственный в Австралии штат узаконил добровольную эвтаназию 

Смертельно больные австралийцы могут впервые подать заявление, чтобы покончить с собой после того, как в штате Виктория в среду вступил в силу закон разрешающий добровольную эвтаназию.
Об этом сообщает News.yahoo, передает Zrada.today.
Штат Виктория — второй по численности населения регион Австралии – единственный узаконивший добровольную эвтаназию в стране.
Премьер-министр Виктории Даниэль Эндрюс, который поддержал законопроект после смерти своего отца от рака в 2016 году, заявил, что закон предусматривает предоставление пациентам «достойного выбора в конце их жизни».
Схема будет доступна только для неизлечимых больных, у которых осталось менее шести месяцев жизни или один год. Также, для пациентов, страдающих такими заболеваниями, как болезнь двигательных нейронов и рассеянный склероз.
Защитой от злоупотреблений должен быть независимый комитет по рассмотрению или следователь, который следит за делом каждого пациента.
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