Астрономи виявили новий кратер на Марсі

Астрономи за допомогою апарату Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) отримали знімок невеликого кратера, який нещодавно з’явився на Марсі.

Знімок кратера був отриманий у квітні цього року. Дослідники відзначають, що кратер шириною 15-16 метрів утворився між вереснем 2016 і лютим 2019 року. Більш точно визначити час появи освіти вчені не можуть, оскільки MRO не може вивчати всю поверхню Червоної планети з мінімальними інтервалами.

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За словами Вероніки Брей з команди HiRISE, діаметр метеорита, що впав на Марс, не перевищував 1,5 метрів, він би навряд чи пережив входження в атмосферу Землі. Разом з тим, він виявився досить твердим навіть для Марса, оскільки ніяких ознак того, що він розпався на частини, дослідники не помітили.

Вчені також наголошують, що на зображенні можна чітко побачити наслідки зіткнення: темна пил піднялася в повітря, а потім осіла на поверхню. Метеорит також міг оголити базальтову породу під поверхнею Марса. Блакитна зона може вказувати на те, що він зачепив поклади льоду, але стверджувати цього дослідники не можуть.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», на Марсі сфотографували кратер, заповнений льодом.

За матеріалами ZN

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