Багаті країни вакцин не вірять

Британська благодійна медична організація Wellcome Trust залучила до свого нового глобального дослідження більше 140 000 чоловік у віці від 15 років і старше в більш ніж 140 країнах. Респондентам запропонували відповісти на питання тестів, що охоплюють різні напрямки сучасної проблематики здоров’я.

Значну увагу організація приділила довірі населення Землі до вакцин, а також їх безпеки.

Виявилося, що в усьому світі приблизно 8 з 10 чоловік (79 відсотків) вважають вакцини безпечними. 9 з 10 свідчать, що їх діти були вакциновані.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Згідно з результатами опитування, більше всього довіряють вакцинації в Бангладеш і Руанді. Майже всі люди в цих країнах згодні з тим, що вакцини безпечні, ефективні і важливі для дітей.

Однак респонденти у регіонах з високим рівнем доходів демонстрували набагато меншу впевненість у безпечності вакцин. З тим, що вакцини безпечні, згодні 72 відсотки жителів Північної Америки. В Європі цей показник ще нижчий: 59% – у західній її частині і 40% – у східній.

Саме скептичне думку з даного питання висловили жителі Франції. Третина її населення вважає, що вакцини небезпечні, а одна десята не згодна з тим, що вони так вже й важливі для здоров’я дітей.

«Реальна інфекція дезінформації»

У такому недовіру з боку європейців, в тому числі, і деяких членів медичної спільноти, дослідники вбачають одну з причин спалаху кору і зростання випадків зараження менінгококовою інфекцією.

В країнах з більш високими доходами громадян і більш високим рівнем їх освіти спостерігається прямий зв’язок з небажанням вакцинуватися. Дослідники вважають: щоб змінити думку населення, необхідно охопити навчанням з даного питання як можна більше людей.

У доповіді про проведену роботу йдеться і про негативної ролі кампаній проти вакцинації, розгорнутих в соціальних мережах: «Стурбованість громадськості з приводу безпеки вакцин існувала завжди, але розвиток соціальних мереж дало поштовх до розповсюдження серед широкої аудиторії того, що ЮНІСЕФ називає «реальної інфекцією дезінформації».

За матеріалами CNN

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