Невідомі намагалися підпалити суд, вокзал та ратушу в австрійському Граці

Невідомі зробили в середу спробу підпалу чотирьох стратегічних об’єктів в другому за величиною місті Австрії — Граці (федеральна земля Штирія). Метою нападників стали будівлі міської ратуші, міського суду, обласного управління міста Грац і вокзалу. Про це повідомили в поліції Граца, пише УНН

Інформації про постраждалих на даний момент немає. Поліція затримала одного підозрюваного в скоєнні спроби підпалів. На місцях НП працюють всі оперативні служби міста.

Поліція в даний час виключає наявність політичних мотивів у діях зловмисників.

“В даний час ми перевіряємо затриманого. До роз’яснення всіх обставини ведеться розшук (інших підозрюваних). Ми радимо підвищити пильність в міських районах”, — відзначили в поліції.

За офіційними даними правоохоронних органів, затриманим виявився 45-річний громадянин Іраку, який міг діяти з особистих мотивів. Він був знешкоджений на вокзалі. Телекомпанія ORF зазначає, що раніше затриманому відмовили в батьківських правах і у нього забрали дитину.