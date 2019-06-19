ФК “Олімпік” гратиме у наступному сезоні УПЛ

В наступному сезоні УПЛ футбольний клуб «Олімпі» також гратиме. Повідомляє Zrada.today з посиланням на ZN.UA.

Українська асоціація футболу видала донецькому клубу атестат на сезон Прем’єр-ліги 2019/20, про що повідомив президент ФК “Олімпіка” Владислав Гельзін.

Гельзін подякував всім 11 клубам УПЛ. За його словами ці клуби підтримали «Олімпік» на загальних зборах, продемонструвавши верховенство спортивної складової у футболі над кабінетної мішурою.

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Нагадаємо, що “Олімпік” набрав 34 очки і зайняв за підсумками сезону дев’яте місце в українській Прем’єр-лізі.

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