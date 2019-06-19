Через тридцять років на планеті буде 10 мільярдів людей — ООН

До 2050 року на Землі буде проживати близько 9,7 мільярда людей. Зокрема, Індія перестрибне Китай за кількістю населення, а чисельність населення Африки на південь від Сахари подвоїться. У той же час загальні темпи зростання будуть продовжувати падати, і багато країн будуть змушені пристосуватися до наслідків старіння населення, йдеться у свіжому звіті ООН «Перспективи світового народонаселення 2019: основні моменти».

Очікується, що найбільший приріст населення до 2050 року відбудеться в Індії, яка стане найбільш густонаселеною країною в світі приблизно до 2027 року. Таким чином Індія, разом з вісьмома іншими країнами, складе більше половини прогнозованого зростання населення до 2050 року.

Також серед країн, які найбільше чекає зростання: Нігерія і Пакистан, далі йдуть Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Танзанія, Індонезія, Єгипет та Сполучені Штати Америки.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

У той же час зростання населення цих країн відбувається на тлі уповільнення темпів народжуваності. Очікується, що кількість народжень на одну жінку до 2050 року зменшиться до 2,2 народжень у порівнянні з 2,5 народжень у 2019 році. При цьому рівень народжуваності 2,1 необхідний, щоб уникнути скорочення населення в довгостроковій перспективі.

Чисельність населення все більше і більше країн фактично падає. Починаючи з 2010 року, 27 країн або районів зазнали падіння принаймні на один відсоток із-за постійно низького рівня народжуваності. Відтепер до 2050 року очікується, що перелік розшириться до 55 країн, де населення зменшиться на один або більше відсотків, і майже половина з них зменшиться принаймні на 10 відсотків.

До 2050 року кількість людей у віці старше 65 років збільшиться порівняно з нинішнім показником з 6 до 11 осіб. У деяких регіонах частка людей похилого віку зросте вдвічі протягом наступних 30 років, включаючи Північну Африку, Азію та Латинську Америку. Це збільшить фінансовий тиск на країни у найближчі десятиліття, з більш високими витратами на охорону здоров’я, пенсій та систем соціального захисту.

Хоча загальна тривалість життя збільшиться з 64,2 років у 1990 році до 77,1 року до 2050 року тривалість життя в бідних країнах буде продовжувати відставати.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», за рік населення Землі збільшилося на 83 млн осіб.

За матеріалами ZN

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