В Австралії пітон проковтнув крокодила

Оливковий пітон (Liasis olivaceus) і молодий гребенястий крокодил (Crocodylus porosus) зійшлися у сутичці в австралійському штаті Квінсленд, в болоті неподалік від гори Іса. Переміг більш досвідчений пітон.
Експрес-інформація по країні
Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.
Прапор
Герб
Столиця – Канберра
Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)
Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)
Офіційний мову – австралійський англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,935 (2-я в світі)
ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)
Валюта – австралійський долар
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», пітон проковтнув домашнього вихованця: моторошне відео.
За матеріалами Dailymail.co.uk
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