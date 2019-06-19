В Австралії пітон проковтнув крокодила

Оливковий пітон (Liasis olivaceus) і молодий гребенястий крокодил (Crocodylus porosus) зійшлися у сутичці в австралійському штаті Квінсленд, в болоті неподалік від гори Іса. Переміг більш досвідчений пітон.

Експрес-інформація по країні

Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

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Столиця – Канберра

Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», пітон проковтнув домашнього вихованця: моторошне відео.

За матеріалами Dailymail.co.uk

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