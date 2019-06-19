ГПУ: Суд продовжив арешт Єфремову ще на 2 місяці

Олександр Єфремов, якого звинувачують у державній зраді, залишиться під вартою ще на два місяці. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на повідомлення, розміщена не сторінці ГПУ в соцмережі фейсбук.

У повідомленні йдеться: «Старобільським районним судом Луганської області продовжено запобіжний захід (тримання під вартою) обвинуваченому О.Єфремову ще на 2 місяці до 17.08.2019 включно».

Як відомо «Опозиційний блок» намагався «протягнути» обвинуваченого у державній зраді ексдепутата до першої десятки виборчого списку партії, однак ЦВК відмовила, заявивши, будь-які зміни у виборчому списку, прийняті з’їздами партій після 10 червня, неможливі та не відповідають закону. У разі порушення політичною партією норм закону у ЦВК можуть виникнути питання щодо реєстрації виборчого списку політсили.

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Нагадаємо, Олександра Єфремова обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації навесні 2014 року, в пособництві під час захоплення будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Йому також інкримінується організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» й державна зрада.

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