У Північній Ірландії почалися зйомки пріквела «Гри престолів». ФОТО

Робота над пріквелом «Гри престолів» почалася — зйомки дебютного епізоду проходять в Північній Ірландії.

Як повідомляє видання Entertainment Weekly, поки канал HBO не замовив весь сезон проекту, передає Zrada.today.

Неофіційна назва пріквела – «Довга ніч». Активна робота над проектом почалася ще під час створення «Гри престолів». Зараз канал хоче оцінити, наскільки вдалим вийде дебютний епізод.

ЗМІ також повідомляють, що на минулому тижні знімальна група підготувала для роботи об’єкти на Titanic Studios в Белфасті — на цій студії знімали деякі епізоди «Гри престолів».

Очікується, що серіал розповість історію, що трапилася за вісім тисяч років до вторгнення Таргаріена — тимчасова назва нагадує про зиму, в якій жило ціле покоління людей.

Відомі актори, які виконають головні ролі — Наомі Уоттс, Джош Уайтхаус, Наомі Акі, Джеймі Кемпбелл Бауер, Джон Сімм, Джорджі Хенлі, Маркіз Родрігез, Алекс Шарп та інші.

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