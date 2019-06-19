Слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у збитті «Боїнга-777».

Нові висновки розслідування Спільної слідчої групи, у яку входять і українські спеціалісти, щодо збиття малайзійського літака «Боїнг-777» оприлюднюють у Нідерландах. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на Радіо Свободу.

Вже названо імена чотирьох підозрюваних – Ігора Гіркіна (прізвисько «Стрєлков»), Сергія Дубинського (прізвисько «Хмурий»), Олега Пулатова («Гюрза» і «Халіф»), Леоніда Харченка.

Раніше ці ж імена називали автори розслідування проекту Bellingcat.

Представник ССГ заявив: «Прокурорська служба звинувачує цих чотирьох у тому, що їхні дії призвели до того, що було збито рейс MH-17. Є підозра, що вони тісно співпрацювали, щоб отримати пускову установку і збити літак. Тому їх можна вважати підозрюваними».

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Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, що були опубліковані документи, які є додатковим доказом того, що ракетний комплекс “Бук”, який згодом збив малайзійський “Боїнг”, доставили з Росії.

Зокрема йшлося про документи російських військових, які можуть підтвердити, що гармату привезли з РФ. Зокрема, це – телефонограма від 22 червня 2014 року, в якій йдеться про наказ начальникам курської і воронезької військових автомобільних інспекцій організувати 23 червня супровід військової техніки дорогами загального користування.

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