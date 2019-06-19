Росіяни вважають Україну найбільшим ворогом, після США

Росіяни вважають Білорусію найбільш дружньою Росії країною, а США – найбільш ворожою. Україна у цьому списку зайняла другу позицію.

Про це свідчать результати опитування Левада-центру, передає Zrada.today.

Метою соцдослідження було з’ясувати, які держави громадяни Росії вважають найбільш дружніми, а які найбільш ворожими для своєї країни. Опитано було 1600 росіян у 137 населених пунктах.

Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв’ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом з даними попередніх опитувань.

Опитування показало, що дружній рейтинг Білорусі за останній рік піднявся з 49 до 62% і досяг свого максимуму за весь час проведення досліджень, тобто з 2006 р

Слідом за Білоруссю росіяни вважають своїми хорошими друзями Китай – 42% (+ 2% за рік), Казахстан – 38% (+ 6%), Вірменію – 22% (+ 11%), Азербайджан – 16% (+ 8%).

Першу п’ятірку країн, налаштованих по відношенню до Росії найбільш вороже, очолили США з 67%. Далі, в порядку убування ворожості, росіяни поставили Україну – 40%, Великобританії – 38%, Латвії – 27% і Литву 26%.

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